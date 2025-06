La girandola di bomber che porta Nunez al Napoli: c’è anche una beffa per la Juve

Il Napoli è sempre più vicino al bomber uruguaiano, è pronta a partire una girandola di bomber che coinvolge diversi club e beffa la Juve

Il mercato aprirà soltanto l’1 luglio nella sessione estiva ma sono già tanti i movimenti dei vari club che stanno stringendo e chiudendo trattative, sia in Italia che in Europa. Sono diverse le società molto attive, con trasferimenti anche importanti di calciatori e cifre da capogiro che stanno girando in tutta Europa.

Basti pensare agli oltre 100 milioni spesi dal Liverpool per Wirtz ma anche al trasferimento a parametro zero di De Bruyne al Napoli. I top player, come sempre accade, animano il mercato proprio come gli attaccanti. E presto sta per andare in scena un vero e proprio giro di centravanti che coinvolgerà alcuni dei nomi più in voga di quest’estate.

Il primo è quello di Darwin Nunez. Il bomber uruguaiano è in uscita dal Liverpool ed ha già accettato l’opzione Napoli: c’è solo da trovare l’accordo tra le società, con i Reds che chiedono circa 60 milioni di euro per il centravanti, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza azzurra. Possibile che con un piccolo sconto, a circa 50 milioni, si possa chiudere.

Nunez, invece, dovrebbe guadagnare tra i cinque ed i sei milioni l’anno, uno stipendio in linea con quello attuale ed alla portata della società partenopea.

Nunez al Napoli, il Liverpool incassa e beffa la Juve con un super acquisto

Il trasferimento dell’attaccante uruguaiano sarà la prima pedina della girandola che vi stavano raccontando. L’ingresso in azzurro di Núñez prevede anche la cessione definitiva di Osimhen, con l’attaccante corteggiato strenuamente dall’Al Ahly. Il Napoli attende le decisioni del nigeriano, attualmente in vacanza con le riserve ancora da sciogliere.

L’addio di Núñez, con i milioni da incassare per la sua cessione, aprono ad un altro scenario. Arne Slot ha scelto il bomber per la prossima stagione: è Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona cercato dai top club di mezza Europa. Seguito da Arsenal e Manchester United, sono necessari almeno 80 milioni per ingaggiarlo.

Ed i Reds, dopo gli oltre 100 spesi per Wirtz, devono ora incassare. Il piano è quindi già delineato: addio a Núñez (e magari a Luis Diaz, direzione Barcellona) ed avere i fondi necessari per sferrare l’assalto decisivo allo Sporting. Slot lo considera completo essendo potente, versatile e con un gran fiuto del gol e per il Liverpool è un’occasione da prendere al volo.

Con buona pace della Juventus che aveva lo svedese nel mirino ma che certamente non può competere con i top club della Premier League.