L’Inter e Dzeko si salutano, ricco biennale per l’attaccante: le cifre e il messaggio

Edin Dzeko è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Fenerbahce: ricco biennale per lui che ha salutato così l’Inter.

L’Inter ed Edin Dzeko si sono ufficialmente salutati. Non hanno infatti rinnovato il contratto per continuare insieme e dopo una stagione sicuramente strana, ma per tanti versi positivamente impronosticabile, le loro strade si sono divise. L’attaccante è passato così al Fenerbahce con cui ha firmato un ricco biennale.

Questo il messaggio scritto sui social da Edin Dzeko: “Ciao pazza Inter, sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione. Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe”.

Ma il suo pensiero non è finito qui. Perché il suo passaggio all’Inter non è stata cosa da poco anzi: “È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter. Edin”, ha concluso. Adesso al Fenerbahce inizierà per lui una nuova avventura. Questi i dettagli sul suo nuovo contratto.

È finita la storia d’amore tra l’Inter e Dzeko: è ufficiale il passaggio al Fenerbahce. I dettagli dell’operazione

Edin Dzeko ha salutato l’Inter e si è ufficialmente trasferito tra le file del Fenerbahce. Dopo lunghe trattative e giorni di colloqui le due parti hanno trovato l’accordo sul nuovo contratto che l’attaccante ha firmato. Sono state confermate le indiscrezioni perché per l’ormai ex nerazzurro è arrivato un biennale di non poco conto.

Edin Dzeko è arrivato all’Inter a parametro zero nell’estate del 2021 ed è andato via, sempre a parametro zero, praticamente oggi. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno, ma già ha potuto firmare con il Fenerbahce da svincolato. Hanno infatti trovato un’intesa per i prossimi due anni. L’attaccante guadagnerà 4,2 milioni di euro netti a stagione. Come reso noto dal club tramite la ‘Public Disclosure Platform’. Il campionato turco non attende altro se non di vederlo destreggiare in campo con la sua eleganza e le sue qualità.