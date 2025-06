Inter, brutte notizie per Marotta e Chivu: ora è finita davvero

I nerazzurri hanno chiuso per Bonny e Chivu potrà averlo già per il Mondiale: ma arrivano brutte notizie per lui e Marotta

Bonny è il terzo colpo dell’Inter, un mercato che fin qui ha colmano le lacune più evidenti nella rosa nerazzurra. L’attaccante francese è però il primo colpo voluto da Chivu. Il tecnico romeno conosce benissimo le caratteristiche del calciatore per averlo allenato a Parma negli ultimi mesi ed ha chiesto lui per completare il reparto.

Sucic e Luis Henrique, già ingaggiati dalla dirigenza nerazzurra, di fatto se li è trovati ma non li disdegna affatto. Di certo c’è che la dirigenza nerazzurra ha già investito 60 milioni di euro e di fatto ha esaurito il budget del mercato. Un bel problema per l’Inter che deve ora necessariamente vendere per poter completare la rosa.

E potrebbero essere diversi i sacrificati con Marotta ed Ausilio impegnati anche nello sfoltire la rosa. D’altronde Chivu si aspetta altri rinforzi soprattutto in un ruolo ben preciso, scoperto anche perché di fatto inesistente nello schema di gioco di Simone Inzaghi: il trequartista.

Nelle prime gare del mondiale per Club Chivu ha modificato leggermente il 3-5-2 trasformandolo nel 3-4-2-1 ed un fantasista in grado di agire tra le linee gli servirebbe eccome.

Chivu vuole il trequartista: il grande obiettivo è però incedibile

L’allenatore, peraltro, avrebbe indicato anche due preferenze, due calciatori ideali: Nico Paz ed Arda Guler. Sul primo, domani scadrà la clausola di recompra da nove milioni che può utilizzare il Real Madrid per riportarlo a Valdebebas. Ma da Chamartin, fin qui, nessuna intenzione di esercitare la clausola.

Una buona notizia, ma non per l’Inter. Il Como, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello ed ha anche la forza economica per blindarlo. Discorso differente per il turco. Classe 2005, nella scorsa stagione è stato utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti. Una situazione tutt’altro che gradita al calciatore pronto a dare l’addio.

Tutto è cambiato con l’arrivo di Xabi Alonso. Al mondiale per club il tecnico spagnolo ha puntato con decisione sul talento regalandogli minuti e responsabilità. Il turco ha risposto mostrando parte del suo repertorio, dalla visione di gioco al tocco di palla fino alla gran mobilità.

Come se non bastasse, Arda Güler ha risposto con personalità ogni qualvolta è stato schierato in campo mostrando una grande maturità per giocare nel Real Madrid. Insomma, ha giocato la sua chance come meglio non avrebbe potuto tanto che Xabi Alonso è pronto a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Con buona pace dell’Inter che dovrà depennare il nome del talento turco dalla lista degli acquisti.