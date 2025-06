Juve spalle al muro: mercato bloccato e furia Tudor

Igor Tudor è furioso, il mercato bloccato della squadra bianconera non fa dormire sonni tranquilli all’allenatore. Alla Continassa c’è un problema grande

La Juventus prova faticosamente a costruire una squadra che possa essere competitiva in vista della prossima stagione. Il Mondiale per Club sta palesando tutti i limiti della rosa bianconera, emersi soprattutto nel tonfo contro il Manchester City. La difesa è apparsa in grande difficoltà, con alcuni calciatori decisamente non all’altezza della Juventus.

Ma i problemi sono concentrati un po’ in tutti i reparti. Ecco perché ci si aspettano movimenti dal mercato in entrata, anche per poter progettare la squadra della prossima annata. Eppure è tutto bloccato. Una situazione che sta mandando su tutte le furie Igor Tudor, tutt’altro che felice di questa situazione.

Il suo 3-4-2-1 ha bisogno di interpreti giusti e soprattutto di tempo per essere assimilato ed avrebbe gradito quantomeno i calciatori definitivi nei ruoli chiave. Al momento sono due i problemi in casa bianconera. Uno di questi è certamente Weah: il suo rifiuto al Nottingham Forest ha impedito alla Juve di incassare 23 milioni di euro (i 15 di valutazione per l’esterno e gli otto per Mbangula) ed al contempo di mettere a bilancio una plusvalenza.

Caos Vlahovic: c’è un problema di non poco conto

Se l’esterno va ora piazzato in un altro club perché non rientra più nei piani di Tudor e la gestione del caso evidenzia quanto manchi una figura come direttore sportivo, c’è un altro caso che sta creando non pochi problemi alla Juventus. Il riferimento è a Dusan Vlahovic che proprio non ha intenzione di lasciare la Juve.

O meglio, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai 12 milioni di euro di ingaggio che attualmente percepisce. E così, in mancanza di un club che glieli possa garantire, è anche pronto a restare in bianconero fino alla naturale scadenza del suo contratto, giugno 2026.

Un problema non da poco per la Juve, con la dirigenza pronta a forzare la mano e mettere fuori rosa il centravanti. La squadra bianconera si accontenterebbe anche di 25 milioni di euro per il calciatore ma le richieste del numero 9 hanno fin qui frenato tutte le pretendenti.

Un vero e proprio cubo di Rubik, perché tre estati fa il club bianconero ha pagato il calciatore 80 milioni di euro e rischia di perderlo a parametro zero. Ma, fattore ancora più importante, è la difficoltà di ingaggiare Jonathan David con Dusan in rosa. Con il bomber canadese è stato già tutto definito con tanto di ingaggio da sei milioni di euro più bonus ma è tutto in ghiaccio proprio per la situazione Vlahovic.

Un problema non da poco per il club bianconero che rischia un mercato bloccato e senza rinforzi considerato come Kolo Muani sia in prestito e vada cercata un’intesa con il Paris Saint Germain che invece lo vorrebbe cedere a titolo definitivo.