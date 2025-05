Un campione del mondo tra i pali in Serie A: dove potrà giocare “El Dibu” Martinez

Emiliano “El Dibu” Martinez lascia l’Aston Villa a fine stagione: il portiere argentino può finire in Serie A, ecco in quale club

Che fine farà Emiliano Martinez dopo l’Aston Villa? È la domanda che da settimane circola tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver alzato la Coppa del Mondo con l’Argentina in Qatar, il carisma e le parate di “El Dibu” sembrano destinati a lasciare il Villa Park. Una decisione che non sorprende troppo: a Birmingham si respira aria di cambiamento e la dirigenza, guidata da Monchi, si sta già muovendo per la prossima stagione.

Il nome in cima alla lista è quello di Joan García, portiere classe 2000 dell’Espanyol, vera rivelazione della Liga. Il Villa sarebbe pronto a pagare la clausola da 25 milioni di euro pur di assicurarsi il catalano, promettendogli subito la titolarità. Un segnale chiaro: il futuro tra i pali è altrove. E per Martinez è arrivato il momento di guardarsi intorno.

Un nuovo inizio per Martinez: la Serie A come possibile destinazione

Con l’addio ormai nell’aria, Emiliano Martinez è alla ricerca di un progetto ambizioso, possibilmente europeo, dove possa continuare a essere protagonista. In quest’ottica, la Serie A potrebbe rappresentare una soluzione ideale: competitiva, tattica, e con diversi club in cerca di solidità tra i pali. Senza dimenticare che l’Italia, storicamente, è una delle culle del ruolo del portiere. Il Dibu, con il suo stile teatrale e carismatico, si integrerebbe alla perfezione in un contesto così tecnico e passionale.

Oltre all’aspetto sportivo, va considerato anche quello personale: Martinez e la sua famiglia potrebbero essere attratti da un’esperienza mediterranea, dopo anni passati nel freddo inglese. E se la Serie A chiama, El Dibu sembra pronto a rispondere.

Chi può permettersi El Dibu? Roma, Lazio, Milan e non solo

A guidare la corsa per il portiere campione del mondo potrebbe essere la Roma, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Mile Svilar. Il belga, cresciuto enormemente sotto la gestione De Rossi prima e Juric e Ranieri poi, è oggi uno dei portieri più affidabili del campionato e ha attirato l’interesse di club europei di primo piano. Se dovesse partire, Martinez sarebbe un profilo di livello assoluto per raccoglierne l’eredità.

Attenzione anche alla Lazio: Ivan Provedel ha ormai perso il posto da titolare a vantaggio di Mandas ma il greco, pur convincendo nelle ultime uscite, non ha ancora la certezza del posto da titolare nella prossima stagione. Lotito potrebbe valutare l’usato sicuro, e Martinez — per esperienza e mentalità — è una garanzia.

Capitolo Milan: se Mike Maignan dovesse salutare i rossoneri, magari per una big estera, il preferito della dirigenza sarebbe Lucas Chevalier del Lille. Ma se l’operazione dovesse complicarsi, l’argentino potrebbe diventare una pista concreta, anche per offrire un’alternativa immediatamente pronta alla Champions League.

E poi c’è il Como. Sì, il Como. La squadra lariana sta costruendo qualcosa di speciale e già in questa stagione ha portato in rosa nomi di peso. Il presidente Fabregas e soci non sembrano voler porre limiti ai sogni, e l’arrivo di Martinez sarebbe il colpo a effetto per blindare la porta in vista di un futuro ambizioso. Certo, Butez si sta comportando molto bene, ma si sa: nel calcio moderno, tutto può cambiare in una finestra di mercato.

Il destino di El Dibu Martinez è ancora da scrivere, ma le possibilità sul tavolo non mancano. Che sia la Capitale, Milano o la riva del Lago di Como, una cosa è certa: ovunque andrà, attirerà occhi e applausi. E chissà che il suo prossimo tuffo non sia proprio sotto la curva di uno stadio italiano.