Bayern Monaco, 100 milioni per il sostituto di Muller: c’è anche un obiettivo delle italiane

Il Bayern Monaco a giugno saluterà Muller: già scelto il suo sostituto, c’è anche un obiettivo delle italiane e sono pronti 100 milioni

Una carriera leggendaria che si sta avviando alla conclusione. Thomas Müller, simbolo di un Bayern Monaco che ha vissuto momenti storici, sta per dire addio dopo una vita intera trascorsa nel club tedesco. Il suo contratto con i bavaresi scadrà a giugno, e la società ha deciso di non rinnovarlo. Con questa decisione, la sua lunga storia con il Bayern si avvia a una conclusione che lascerà il segno, non solo nei cuori dei tifosi, ma anche nell’intero mondo del calcio.

Müller, 742 presenze e 32 titoli con il Bayern Monaco

Thomas Müller è molto più di un semplice giocatore di calcio: è una leggenda vivente del Bayern Monaco. Con 742 presenze in tutte le competizioni, nessuno ha giocato più di lui con la maglia biancorossa. La sua bacheca è un tripudio di trofei: dodici titoli di campione di Germania, due trionfi in Champions League, due Triplete e numerosi altri trofei nazionali e internazionali.

A 35 anni, ha vinto praticamente tutto, ma la sua stagione 2024/2025 segna un lento ma inesorabile declino. In questa stagione, sotto la guida di Kompany, Müller ha avuto un ruolo sempre più marginale, con soli 12 presenze da titolare in tutte le competizioni e appena 5 gol segnati, di cui uno solo in Bundesliga. Il suo ingaggio da 17 milioni di euro, un tempo giustificato dai suoi numeri, ora sembra troppo alto rispetto al suo contributo.

Thomas Müller, quale futuro? C’è l’ipotesi Serie A

Con il contratto in scadenza e la fine dell’esperienza al Bayern ormai imminente, si apre una nuova fase della carriera di Müller. A 35 anni, la decisione più difficile per lui riguarda il futuro: continuare a giocare o ritirarsi? Se dovesse scegliere la prima opzione, le destinazioni più probabili sembrano essere gli Stati Uniti, dove la Major League Soccer ha accolto diversi campioni negli ultimi anni.

Un trasferimento in MLS potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della carriera di Müller, permettendogli di continuare a giocare in un campionato meno stressante, ma comunque competitivo. Se escludiamo la ossibilità Lazio, caldeggiata da Miro Klose, un’altra possibilità, non da escludere, sarebbe quella di rimanere nel mondo del Bayern ma in un altro ruolo.

Proprio come è successo a grandi nomi come Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, e Oliver Kahn, Müller potrebbe scegliere di restare nel club, ma come dirigente, magari vestendo una giacca e cravatta, invece di pantaloncini e scarpini.

Bayern Monaco, dalla Francia l’obiettivo: piace anche alle italiane

La partenza di Müller spalanca le porte a un possibile rinnovamento nel reparto offensivo del Bayern. Con il club che non sembra voler più fare affidamento su di lui per il futuro, la dirigenza bavarese è già alla ricerca di un sostituto. Il primo nome sulla lista sembra essere quello di Rayan Cherki, il talentuoso attaccante dell’Olympique Lione.

Il 21enne francese ha attirato l’attenzione di molti club europei, ma il Bayern è tra i più interessati. Cherki, con il suo talento, la tecnica sopraffina e la capacità di giocare in più ruoli offensivi, rappresenta un profilo perfetto per il futuro del Bayern. La dirigenza tedesca è pronta a fare un’offerta sostanziosa per il giovane francese, ma la concorrenza è agguerrita.

Il Liverpool e il Borussia Dortmund sono anch’essi in corsa per il suo acquisto, il che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del giocatore. Ed anche diversi club italiani l’hanno messo nel mirino, a partire dal Napoli fino alla Roma e la Lazio passando per i club milanesi.

Cherki ha peraltro origini italiane essendo la sua bisnonna paterna emigrata da Bari verso la Francia. Ha la doppia cittadinanza franco-algerina ma può ricevere anche quella italiana, tanto che la FIGC lo sta convincendo a vestire la maglia Azzurra.

Kompany stregato da Bradley Barcola: 100 milioni

Il Bayern Monaco, però, non si ferma a Cherki. Un altro obiettivo dei bavaresi per il rinforzo del reparto offensivo è Bradley Barcola, attaccante del Paris Saint-Germain. Il giovane francese ha avuto una stagione straordinaria, mettendo a segno 18 gol e 12 assist tra Ligue 1 e coppe, ed è ormai uno dei punti fermi del PSG.

Il Bayern ha messo gli occhi su di lui come potenziale sostituto di Müller e, a quanto pare, l’interesse è concreto. La dirigenza del Bayern ha monitorato da vicino Barcola e, secondo alcune indiscrezioni, anche il tecnico Vincent Kompany è rimasto colpito dalle sue prestazioni.

Non sarà semplice per il Bayern strappare Barcola al PSG, che difficilmente lascerà andare il giocatore senza un’offerta importante, ma i bavaresi sono pronti a fare sul serio. La cifra è di circa 100 milioni di euro, una somma che sarebbe ben spesa per un giocatore di talento, ancora giovane, e con ampi margini di crescita.

Il futuro di Thomas Müller e le mosse del Bayern Monaco in estate si preannunciano caldissimi. Con l’arrivo di uno o più rinforzi offensivi, i bavaresi hanno tutta l’intenzione di restare protagonisti in Germania e in Europa. Ma mentre la porta di Müller si chiude, quella del futuro del Bayern è tutta da scrivere, con i bavaresi alla ricerca anche di un portiere.