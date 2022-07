“Non solo il Napoli, in Serie A mi voleva…”: Bernardeschi spiazza tutti

Federico Bernardeschi ha recentemente iniziato la sua nuova avventura con i Toronto. In Canada l’azzurro ha ritrovato Criscito e Insigne.

Federico Bernardeschi è stato uno dei giocatori più talentuosi del nostro calcio in tempi recenti. L’oramai ex Juventus ha alternato alti e bassi, ma è stato decisivo in alcuni momenti come negli Europei dello scorso anno. Il calciatore del Toronto è intervenuto nel corso di Calciomercato.it in onda su TvPlay ed ha trattato di tanti temi.

Tanti i temi discussi, dalla nuova esperienza in Canada fino al calciomercato e proprio di questi ha parlato l’ex trequartista bianconero: “Sono stato vicino ad altre squadre. Il mio pensiero è sempre stato quello di restare alla Juventus. Lo ritengo il club più importante in Italia”.

Poi il giocatore ha continuato: “Ho ricevuto tante offerte e apprezzamenti, come il Napoli e la stessa Atalanta, ringrazio questi club perché questo calciomercato è cambiato e non è più lo stesso. Sono andato via dall’Italia perché sentivo il bisogno di fare altre esperienze e vincere altrove”.

Bernardeschi e la nuova esperienza in Canada

Bernardeschi ha raggiunto in Canada Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito ed insieme hanno creato una piccola colonia italiana nel club. Riguardo la sua nuova avventura il giocatore ha dichiarato: “Insomma, qua c’è una comunità di italiani grande e amano il calcio alla follia, questo campionato crescerà moltissimo e stanno investendo su questo sport, ora stanno spingendo forte sul calcio e mi auguro che continuino a farlo perché sappiamo che l’America è famosa per tutti gli sport”.

Infine il giocatore è tornato sulla vittoria dell’Europeo di circa dodici mesi fa: “Quelle dell’Europeo sono state emozioni che mi porterò dentro tutta la vita, possiamo dire che abbiamo sognato tutti, noi calciatori e voi tifosi, insomma è successo qualcosa di straordinario”.