Vlahovic-Real Madrid, retroscena bomba: la Juve non ne può più

Il bomber serbo ed il Real Madrid, stavolta il colpo di scena è clamoroso: ecco cos’è accaduto al centravanti e la decisione della Juve

Dusan Vlahovic ha visto i compagni di squadra farsi eliminare dal Real Madrid negli ottavi di finale del mondiale per Club. Non per scelta, perché il bomber era abile ed arruolabile ma per decisioni altrui. Igor Tudor l’ha lasciato in panchina per tutta la gara, anche quando Yildiz ha chiesto il cambio per crampi, anche quanto i bianconeri erano in svntaggio e magari un bomber del suo calibro poteva far comodo.

Nulla di tutto ciò, con il serbo che a gara finita nemmeno ha fatto la doccia. Ecco perché probabilmente ha avuto modo di fare decisamente altro. Un’uscita fuori luogo, tanto per usare un eufemismo. Chissà se l’ha fatto con rabbia per non essere sceso in campo. Di certo c’è che il suo gesto non è proprio passato inosservato ed ha mandato su tutte le furie i tifosi.

Già, ma cos’ha fatto Vlahovic? Scrolla e riscrolla su Instagram ed è uscito il post su Instagram di Jude Bellingham che giustamente festeggiava il passaggio del turno e la vittoria sulla Juve. Dev’essere piaciuto particolarmente al serbo tanto da mettere un bel like. Ma come? Ha messo il “mi piace” ad un post sulla sconfitta della sua squadra? Ebbene sì.

Quanto costa il bomber: la valutazione della Juve

Probabilmente il gesto che fatto traboccare il vaso, colmo peraltro già da tempo. E così Vlahovic ha definitivamente messo la parola fine alla sua avventura in bianconero, qualora non fosse chiaro a tutti. D’altronde Tudor non l’ha impiegato anche e soprattutto per questo.

Da un lato il rischio da non correre circa possibili infortuni, dall’altro l’input di non fargli disputare nemmeno un minuto giusto per rendere chiaro il concetto come il suo futuro sia lontano dalla Continassa. D’altronde non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed è quasi prioritario cercare acquirenti per non perderlo a parametro zero tra 12 mesi.

Più facile a dirsi che a farsi, perché Vlahovic è prigioniero del suo ingaggio da 12 milioni di euro che proprio non vuole abbassarsi. E così solo alcuni club hanno effettuato non più di qualche sondaggio. In Italia il Milan che ha il solo Santiago Gimenez come terminale offensivo. In rossonero c’è Max Allegri che stima il centravanti ma fin qui nessun discorso è stato approfondito.

In Premier League, invece, Manchester United ed Arsenal sono alla ricerca di un centravanti ma Vlahovic è solo una delle opzioni e nemmeno la prima. E la Juve? Alla Continassa si attende, in attesa che si palesi il compratore giusto. La valutazione del calciatore è più che chiara: servono 25 milioni di euro, non un euro di meno per non mettere a segno una minusvalenza.