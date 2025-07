Dal Lecce alla Juve per 40 milioni: dopo David, Comolli “aggiusta” il centrocampo

Jonathan David il primo colpo ma il mercato dei bianconeri non è affatto chiuso, anzi: in arrivo un rinforzo per il centrocampo che costa 40 milioni

Serviva l’eliminazione dal Mondiale per Club per dare il via al mercato della Juventus. Non è stato certo quello l’input, ma di certo si può dire come il ko con il Real Madrid abbia smosso le acque che stavano ristagnando. Chissà se Tudor abbia alzato la voce con la dirigenza, fatto sta che Comolli ha chiuso in un amen l’accordo con Jonathan David.

Accordo chiuso nella notte europea, quando negli Stati Uniti era pomeriggio e c’era il pieno del fermento. Una trattativa che durava da diversi giorni ma l’accelerata decisiva è stata quella che ha permesso ai bianconeri di poter abbracciare il primo colpo. E così dopo le vacanze, al rientro alla Continassa, Tudor avrà il suo nuovo bomber in attesa di capire il futuro di Vlahovic e Kolo Muani.

Ma di certo Tudor non è tecnico che si accontenta. L’allenatore croato è un perfezionista e come tale vuole sempre il meglio il che si traduce in calciatori che possano essere funzionali al suo modulo di gioco, il 3-4-2-1. E così c’è ancora lavoro da fare per Comolli e per Chiellini che sta sempre più entrando dentro il mondo Juventus per quanto riguarda la dirigenza.

Douglas Luiz libera il posto per il nuovo acquisto: è un top player europeo

E così mentre la dirigenza lavora su Sancho, sempre più vicino, c’è un altro colpo in canna che potrebbe trasformarsi in rinforzo nel giro dei prossimi giorni. La mediana, attualmente, ha i soli Locatelli, Thuram e McKennie, troppo poco per una stagione lunga e dispendiosa come quella che aspetta i bianconeri.

Nemmeno consideriamo Douglas Luiz, calciatore che non si è mai ambientato nel mondo bianconero e di fatto in uscita. Serve un acquirente per il brasiliano – ha estimatori in Premier League – ma è necessario soprattutto un colpo in entrata a rimpinguare il reparto.

Ed il calciatore giusto è già stato individuato. Si tratta di Morten Hjulmand, centrocampista svedese con un passato al Lecce in Serie A. Portato alla ribalta del grande calcio da Pantaleo Corvino, il regista è oggi perno dello Sporting Lisbona da due stagioni.

Nell’estate del trasferimento anche la stessa Juve mise nel mirino il calciatore salvo poi defilarsi e non pareggiare l’offerta da 20 milioni dei lusitani. Ora, però, Hjulmand ha proseguito la sua crescita ed è un top player a livello continentale. Ed ovviamente anche il prezzo è aumentato: il club biancoverde chiede ora 40 milioni di euro per lasciar partire il biondo scandinavo.

Insomma, un’operazione non proprio a buon mercato, però l’affare potrebbe decollare in caso si trovi un club per Douglas Luiz. Il Leeds nelle ultime ore ha mostrato un certo interesse poco ricambiato dal calciatore. I tasselli del puzzle sono ben lontani dall’essere uniti tutti ma intanto la dirigenza lavora senza sosta.