Frattesi via dall’Inter? La mossa di Marotta e un indizio che fa pensare

Frattesi potrebbe lasciare l’Inter? La decisione di Marotta ed un dettaglio alimenta le voci di addio, mentre il club valuta una cessione strategica. Ma non è tutto così scontato

Chissà cosa passava per la testa di Davide Frattesi lo scorso gennaio, quando, nonostante i malumori per il poco spazio con Inzaghi, alla fine restò all’Inter. Forse sperava che qualcosa cambiasse. E qualcosa, in effetti, è cambiato. Ma non nel modo che ci si sarebbe aspettati.

L’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu sembravano aver messo un freno alle voci di mercato. E invece, ecco che il nome di Frattesi torna a circolare tra le uscite possibili. Il motivo? Il centrocampista non ha mai nascosto di voler giocare con più continuità, e se non dovesse sentirsi al centro del progetto tecnico, potrebbe anche decidere di voltare pagina.

L’Inter ha bisogno di fare cassa: Frattesi può partire

Il discorso è piuttosto semplice: l’Inter, in questa finestra di mercato, ha bisogno di far quadrare i conti. E uno dei profili che potrebbe garantire una plusvalenza interessante è proprio Frattesi. Nonostante il buon rendimento ogni volta che è stato chiamato in causa, la sua stagione è stata segnata da troppi alti e bassi.

Non per colpa sua, a dire il vero, ma per una gestione tecnica che spesso lo ha lasciato ai margini. La società ha fissato il prezzo: servono almeno 35 milioni di euro per portarlo via da Milano. Una cifra che non spaventa affatto alcuni club europei.

Chi lo vuole: tra Liga, Premier e… il Napoli

Tra le pretendenti più concrete ci sono Atletico Madrid e Manchester United. Entrambe vedono in Frattesi un centrocampista moderno, rapido negli inserimenti, perfetto per dare intensità alla manovra. Ma attenzione anche a una vecchia fiamma italiana: il Napoli.

Gli azzurri, già a gennaio, avevano fatto un tentativo, respinto al mittente per evitare di rinforzare una possibile rivale diretta. Ora lo scenario è cambiato e l’ipotesi di un ritorno di fiamma è tutt’altro che remota, soprattutto se Frattesi dovesse dare segnali di apertura.

Un indizio social: Geolier, il divano e un dettaglio non casuale

In un momento in cui tutto viene passato al setaccio, anche una semplice Instagram story può diventare un piccolo giallo di mercato. Ed è quello che è successo con Frattesi, che ha postato una foto curiosa: il rapper Geolier, noto tifoso del Napoli, immortalato mentre dormiva sul divano di casa sua. Fin qui, nulla di strano.

Ma i più attenti sanno che Geolier è il compagno di Chiara Frattesi, sorella del centrocampista. Una coincidenza? Forse. O forse no. Certo è che, in un periodo in cui ogni mossa può avere un secondo significato, anche una semplice foto può far scattare qualche interrogativo. E chissà che non sia proprio un indizio, magari involontario, su un futuro che potrebbe tingersi d’azzurro.

Per ora tutto è ancora sospeso. Cristian Chivu dovrà parlare con Frattesi, capire quali sono le sue ambizioni e soprattutto se c’è spazio per una sua centralità nel nuovo progetto tecnico. Ma se dovesse arrivare l’offerta giusta, e se le motivazioni dovessero spingere verso l’addio, allora sarà difficile trattenerlo. E tu, al posto suo, cosa faresti?