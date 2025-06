Napoli, l’indizio per il doppio colpo: non solo Frattesi, arriva la conferma

Il ds dei partenopei Giovanni Manna lavora per chiudere altri due colpi: dopo Marianucci e De Bruyne, vicinissimi due top player, c’è l’indizio

Luca Marianucci e Kevin De Bruyne per iniziare. Mancano solo gli annunci ufficiali che arriveranno solo dopo il superamento delle visite mediche ma si tratta di pura formalità per entrambi. Per il difensore tutto fatto con l’Empoli: nove milioni più uno di bonus ai toscani e contratto pluriennale per il giovane difensore che prenderà il posto di Rafa Marin nella rosa azzurra.

Per il centrocampista belga, invece, sistemati anche i dettagli relativi ai diritti di immagine. Pronto un biennale da 5,5 milioni di euro con opzione per la terza stagione ed un ricco bonus alla firma per colui che viene definito uno dei centrocampisti più forti ed incidenti al mondo.

Insomma, un vero e proprio top player con caratura internazionale che può regalare esperienza ad una squadra che punta a confermarsi in Italia difendendo lo scudetto ed a fare bene in Europa. Marianucci e De Bruyne i primi due colpi di un mercato che si preannuncia scoppiettante, anche perché sono attesi a Napoli almeno otto volti nuovi, che possono diventare anche 10.

Napoli, dalla difesa all’attacco: quanti rinforzi per gli azzurri

Ogni ruolo sarà rinforzato, a partire dalla porta con Meret che avrà un nuovo vice (addirittura si parla di Kepa Arrizabalaga, già trattato in passato dagli azzurri) fino all’attacco, con l’alter ego di Lukaku. Ed a tal riguardo le idee sembrano ben chiare per quanto riguarda i dirigenti e non solo.

In difesa alcuni intermediari hanno offerto agli azzurri Tomori, in uscita dal Milan: un’opzione che a Castel Volturno stanno vagliando vista la qualità del centrale inglese di origini nigeriane ma al momento l’attenzione è concentrata unicamente su Beukema. Il difensore del Bologna ha aperto al trasferimento e sebbene vi sia da trattare con i felsinei, anche per i bookmaker sembra cosa fatta.

Il suo acquisto è infatti quotato 2,50 volte la posta, il terzo acquisto con maggior valore da parte delle agenzie di scommesse che già vedono l’olandese d’azzurro vestito. Si sale leggermente, a 2,75 volte la posta, per Alejandro Garnacho, l’esterno argentino del Manchester United.

Pupillo di Conte che l’avrebbe voluto a gennaio, il sudamericano è rimasto in Premier ma ha rotto con Amorim ed è in uscita. Manna ci può riprovare portando in azzurro con sei mesi di ritardo un calciatore di grande qualità ed appena 21enne il tutto ad una cifra nettamente inferiore rispetto a quella richiesta dai Red Devils a gennaio.

Non solo Frattesi: in arrivo un top player in attacco

Sono però due i calciatori che sembrano ormai prossimi ad indossare la maglia azzurra. Il primo è Jonathan David, addirittura quotato 1,85 volte la posta. Evidentemente i bookmaker non credono alle voci di una frenata per il canadese a vantaggio di Bonny del Parma.

Sembra, invece, che il Napoli sia ormai prossimo ad ingaggiare il bomber che si svincolerà dal Lille il 30 giugno prossimo. David, quindi, sarà l’alter ego di Lukaku e sarà un calciatore del Napoli al pari di Marianucci, De Bruyne e Davide Frattesi. Eh sì, è l’ex Sassuolo l’altro nome in pole per passare in azzurro la prossima estate.

Un suo trasferimento è quotato 2,50 volte la posta, una quota più bassa dopo lo sfogo del centrocampista per la panchina nella finale di Champions League. Tornando ai portieri, invece, suggestione Donnrumma, quotato ben 15 volte la posta. Sembra proprio che Gigio la maglia azzurra non sia destinato a vestirla.