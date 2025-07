La Serie A perde un altro pezzo grosso, è diretto in Premier: beffato il Napoli

Il campionato italiano potrebbe perdere un altro pezzo importante, a discapito della lega inglese: beffato anche il club del patron De Laurentiis

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, con il mese di luglio che ci regalerà grandi sorprese e colpi memorabili. Non solo in entrata, ma anche in uscita, la Serie A sarà grande protagonista. Fin qui, i club del nostro campionato hanno già chiuso alcuni acquisti di livello come Kevin De Bruyne e Jonathan David, in attesa di altri rinforzi.

Arrivi, ma anche partenze, perché il fascino della Premier League è sempre forte e il richiamo di giocare in Inghilterra è più vivo che mai. Potrebbe essere questo il caso per un nome importante della Serie A, che starebbe valutando un trasferimento verso il campionato più entusiasmante al mondo oggi. La potenza economica delle realtà inglesi non può essere raggiunta dalle nostre società, che si devono difendere.

Scalvini verso la Premier? L’Atalanta trema e il Napoli molla

Uno dei profili che potrebbe essere diretto in Premier è quello di Matteo Scalvini. Il difensore è considerato un perno irremovibile nell’Atalanta, che ha già respinto numerosi tentativi di sondaggio da parte del Napoli. Proprio gli azzurri, avrebbero scelto di mollare la presa, una volta aperta definitivamente la trattativa per Beukema, che è vicina alla sua conclusione positiva.

La Dea, però, rischia di perdere lo stesso il classe 2003, rientrato da un infortunio. Secondo quanto riferito dagli ultimi rumors di mercato, infatti, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul difensore e vorrebbe tentare il colpaccio. Un assalto alla Serie A come già avvenuto per Tonali e che potrebbe quindi vedere un altro giocatore italiano trasferirsi nelle Magpies.

L’offerta per convincere i bergamaschi non potrà essere inferiore ai 40 milioni di euro, altrimenti non ci si siederà neanche a trattare. Ecco perché il club britannico è pronto a fare sul serio. Scalvini è considerato un prospetto di assoluto talento, perfetto per la Premier League. Un acquisto che seguirebbe la wave di giocatori come Calafiori, che hanno lasciato un bell’impatto in Inghilterra.

Al momento, si è trattato di un sondaggio approfondito, non di una vera e propria trattativa, ma il tempo c’è. Con un intero mese di luglio ancora davanti, è facile aspettarsi una proposta da parte dello stesso Newcastle, per convincere il giocatore e l’Atalanta, che dovrà avere il tempo eventuale per trovare un sostituto.