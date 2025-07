Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa

Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo

Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro. E non si è nemmeno a metà del percorso di rafforzamento. Il Napoli ha le idee chiarissime e lavora sul mercato per dare ad Antonio Conte una squadra sempre più forte, in grado di difendere lo scudetto e disputare una Champions League di livello.

L’obiettivo è ambizioso ed ha spinto sia il tecnico che la vecchia guardia a restare in blocco in azzurro. Il 15 luglio il raduno a Castel Volturno, due giorni dopo la partenza per Dimaro: il programma è già definito in tutti i suoi dettagli e la dirigenza corre contro il tempo per regalare a Conte almeno i quattro acquisti principali, inclusi Lang e Beukema per le quali le trattative sono in dirittura d’arrivo.

Non è certo la rosa al completo come avrebbe voluto il tecnico, ma la base di partenza è più che ottima e Conte può già essere soddisfatto. La dirigenza, peraltro, ha in canna altri tre colpi: serve il vice Meret, con Milinkovic-Savic al momento l’opzione più in voga, ma anche un altro esterno offensivo e l’alter ego di Lukaku.

Napoli, dopo la beffa c’è da reagire: serve l’assalto per chiudere un top player

Tre operazioni da condurre in porto quanto prima ma al momento il Napoli è in una fase di attesa. I prezzi troppo alti alle richieste di informazioni hanno frenato la dirigenza partenopea che da un lato ha 200 milioni circa da investire sul mercato ma dall’altro si è imposta dei paletti in termini di esborso economico e deve cedere Osimhen.

Proprio la questione attaccante non fa dormire sonni tranquilli a Manna e soci. L’obiettivo numero uno individuato è Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool. Nonostante l’uruguaiano abbia dato disponibilità al trasferimento, mostrando entusiasmo all’ipotesi Napoli, manca sia l’accordo con il club che continua a chiedere troppo che con il calciatore stesso.

Ed il momento particolare in casa Reds, con la prematura scomparsa di Diogo Jota, ha solo rallentato il tutto. E l’opzione B Lorenzo Lucca sta per sfumare definitivamente. Sull’attaccante dell’Udinese, apprezzato da Conte ed in doppia cifra nello scorso campionato di Serie A, si è informato il Milan, alla ricerca di un altro centravanti visto il solo Gimenez in rosa.

Non è però il Milan l’antagonista principale. Il Napoli deve guardarsi dall’Atalanta. Gli orobici hanno ricevuto un’offerta dall’Al-Qadisiah di 38 milioni di euro per Mateo Retegui, con ingaggio per l’attaccante dell’Italia da 13 milioni annui. Riflessioni in corso in casa nerazzurra: in caso il calciatore dovesse accettare, le parti si saluteranno dopo appena una stagione.

L’Atalanta, a quel punto, avrebbe spazio e risorse per affondare il colpo con l‘Udinese che chiede 40 milioni per il suo bomber. Una cifra definita eccessiva dal Napoli che ha frenato nella trattativa. L’operazione, infatti, sarebbe di oltre 50 milioni considerato anche l’ingaggio del calciatore.