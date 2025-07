Roma, l’esigente Gasperini detta legge: servono 50 milioni per due colpi

Gian Piero Gasperini pretende rinforzi: la dirigenza giallorossa cede ed investe, servono 50 milioni per due colpi

La Roma si rinnova, riparte. Dopo l’era Ranieri ha preso il via un nuovo progetto, l’ennesimo dei Friedkin che sono sempre a caccia di un tecnico che possa tenere tra le prime quattro posizioni la squadra magari lottando anche per il titolo. La proprietà statunitense stavolta sembra essere andata sul sicuro: ha ingaggiato Gian Piero Gasperini, forse uno dei migliori allenatori italiani.

L’abilità con i giovani, il bel gioco ma anche le vittorie e la capacità di rinnovarsi sempre: tutto questo ha convinto Dan e Ryan Friedkin a puntare su di lui. Gasperini, però, è anche un tecnico che pretende il massimo dai suoi calciatori ed non è certo uno che si accontenta.

Proprio per il suo gioco dispendioso e decisamente energico, ha necessità di calciatori che abbiano particolari caratteristiche. Ecco perché il neo direttore sportivo Massara, da poche settimane a Trigoria, sta provando ad accontentare l’allenatore in entrata. Fin qui ha dovuto risolvere un problema non da poco: incassare per non rischiare con l’Uefa a causa del Fair Play Finanziario.

Obiettivi non raggiunti completamente entro il 30 giugno ma la Roma se l’è cavata solamente con una multa, senza liste ridotte tantomeno blocco del mercato.

Roma, spese in attacco: la lista di Gasperini

La Roma va rinforzata praticamente in ogni reparto ma un focus principale è su difesa ed attacco. Proprio la prima linea sarà rivoluzionata completamente. Abraham, di ritorno dal prestito al Milan, è stato ceduto al Besiktas ed in Turchia è finita anche l’altra prima punta della squadra, Shomurodov.

In rosa di fatto resta il solo Dovbyk che al momento non ha richieste e sarà valutato da Gasperini durante il ritiro. L’ucraino non è il tipo di centravanti che il tecnico ama ma ugualmente lo testerà. Di certo c’è che non potrà affrontare la stagione con un solo centravanti di ruolo ed ha chiesto almeno un altro elemento. Massara ha recepito il messaggio ed è alla ricerca del profilo ideale.

Il primo nome sulla lista della dirigenza giallorossa è Mikautadze. Il georgiano è in forza al Lione, club retrocesso il Ligue 2 per i troppi debili accumulati e potrebbe anche andare via a prezzo di saldo. Al momento, però, il club transalpino che nel frattempo ha fatto ricorso contro la retrocessione, non molla e chiede almeno 25 milioni di euro.

Non manca anche la concorrenza, con Eintracht Francoforte e Sunderland sul calciatore che sono rivali più che agguerrite nella corsa al centravanti georgiano. Stessi 25 milioni anche per Nikola Krstovic, centravanti del Lecce che è sul mercato. Si è fermata la trattativa con il Leeds e quindi il montenegrino è ancora possibile da ingaggiare.

Il classe 2000 vuole restare in Italia e questa situazione mette la Roma in una posizione privilegiata rispetto alle competitor estere ma il club deve stringere. Di certo c’è che a Gasperini piace eccome il calciatore, tanto da seguirlo da un anno ed averlo indicato a Ghisolfi prima che lasciasse i giallorossi. Chissà se Massara riuscirà ad accontentare l’allenatore.