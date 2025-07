Non c’è pace per la Fiorentina: doppia pista dall’estero per Kean, piovono milioni

La Fiorentina è sotto attacco: il bomber viola è ambito non solo dai club italiani ma anche dagli stranieri ed ora c’è un problema di non poco conto

Avete presente quei pugili alla corda che vengono presi a pugni e provano a resistere fino al suono della sirena di fine round? La Fiorentina, in un’immagine un po’ “allargata” può essere vista così. Si sta difendendo con le unghie e con i denti, anche se in questo caso può solo poco.

Magari può accendere un cero a San Giovanni Battista, il santo patrono di Firenze, e poco altro. Di certo c’è che bisogna tener duro per almeno un’altra settimana, fino al 15 luglio. Scadrà martedì prossimo, infatti, la clausola di rescissione di Moise Kean: superato quello scoglio, chi vorrà il bomber della Nazionale dovrà trattare direttamente con la Fiorentina.

E sarà tempo perso, perché la Viola non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber. Nel frattempo, come detto, non resta che sperare il mancato arrivo di offerte o, comunque, che non arrivino quelle in grado di solleticare il bomber. Quella saudita dell’Al Qadisiah, tanto per citare un esempio, l’ha già rispedita al mittente nonostante vi fosse un ingaggio da nababbo.

Fiorentina, pericolo Kean: assalto del Galatasaray

Il problema per la Fiorentina è un importo fin troppo basso per chi, la scorsa stagione, ha segnato 25 gol in stagione, 19 solo in campionato chiudendo al secondo posto la classifica dei bomber. Per portare a casa il centravanti basteranno 52 milioni di euro, quasi un’inezia per quei club che hanno eccome disponibilità economica.

In Italia tra le più interessate al centravanti è senza dubbio il Napoli. Il club partenopeo è alla ricerca di un vice Lukaku e sono diversi i calciatori nel mirino: in primis Darwin Nunez, l’obiettivo numero uno, ma le difficoltà ad arrivare all’uruguaiano spingono gli azzurri a vagliare altre opportunità. Tra queste Lorenzo Lucca ma anche e soprattutto Moise Kean, l’attaccante che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda molto Romelu Lukaku.

Il Napoli, però, non è l’unico pericolo per la Fiorentina, anzi. Le insidie maggiori arrivano anche e soprattutto dall’estero. Il Galatasaray è uno dei club che può creare non pochi problemi ai viola. La dirigenza della società Campione di Turchia è in arrivo in Italia per trattare con il Napoli l’acquisto di Osimhen.

Accordo raggiunto per l’ingaggio del nigeriano e volontà dello stesso già in mano, il club vorrebbe strappare uno sconto al Napoli sulla clausola da 75 milioni. Ipotesi più che difficile, come spiegata dalla stessa dirigenza partenopea agli omologhi turchi. “O 75 o niente” hanno sottolineato da Napoli.

Non solo Galatasaray: anche una big della Premier sul bomber

Quel “niente” ha allarmato i giallorossi pronti con un piano B. Icardi è infortunato, Morata ad un passo dal Como e Mertens ritirato: di fatto al momento non hanno attaccanti, ecco perché in caso salti definitivamente l’operazione Osimhen servirebbe un bomber top. E Kean ha il pedigree giusto per guidare l’attacco del Gala.

Sull’attaccante della Fiorentina è però piombata un’altra big. E qui il discorso si fa decisamente più complicato perché trattasi del Manchester United. Un club che per blasone e disponibilità economica non è certo secondo a nessuno. I Red Devils, perso Gyokeres ormai destinato all’Arsenal, starebbero virando proprio sull’attaccante dell’Italia.

Lo United vuole un bomber di sicuro affidamento e Kean sta dimostrando di esserlo eccome. E si sa, quando si muove il Manchester, difficilmente, il club inglese non vada a dama.