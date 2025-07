Roma, Massara e Gasperini amano lo stesso esterno: ma che imbarazzo quel precedente

La Roma ha messo nel mirino un esterno che mette d’accordo tutti, tra ricordi, occasioni mancate e – forse – un filo di imbarazzo

La ricerca di esterni è una delle priorità assolute della nuova Roma. L’arrivo di Gasperini ha portato un’idea tattica chiara, e una certezza su tutte: le fasce così come sono non vanno. Celik da una parte, Angeliño dall’altra, sembrano fuori contesto rispetto alle esigenze del tecnico. Per questo ne arriveranno almeno tre. Forse anche quattro, se si presenteranno le occasioni giuste.

Un nome che era stato valutato è quello di Wesley, che piace anche alla Juventus. Ma è complicato arrivarci, e allora si sta guardando anche altrove. Il focus adesso è su un esterno che mette d’accordo tutti, DS e allenatore. E non è un nome nuovo, anzi. È uno che entrambi avevano già cercato in passato. E chissà che non sia arrivato finalmente il momento giusto.

Massara lo aveva seguito quando era al Milan. Il ragazzo era giovane, ancora un progetto, ma già allora piaceva. Gasperini invece era arrivato a tanto così dal portarselo a casa lo scorso anno, all’Atalanta. Visite mediche sostenute, affare praticamente chiuso, poi tutto saltato. Ufficialmente per problemi fisici, legati a un infortunio al ginocchio non ancora completamente risolto.

Solo che la versione del diretto interessato è stata un’altra. Marc Pubill, esterno dell’Almeria, disse che le visite le aveva superate, e che non si spiegava il motivo dello stop.

Marc Pubill piace alla Roma: quel precedente imbarazzante con Gasperini

E in effetti la sensazione è che ci fosse altro sotto. Che magari Gasp, a un certo punto, abbia cambiato idea. Che sia spuntata l’occasione Bellanova e che la trattativa con Pubill sia stata congelata lì, senza troppe spiegazioni. Forse anche per qualche dubbio residuo sul recupero pieno del giocatore.

Dubbi che però oggi sembrano archiviati. Perché Pubill, nell’ultima stagione, ha giocato. E bene. È stato continuo, solido, e ha dimostrato che l’infortunio è solo un ricordo. Oggi il suo nome è tornato di moda, ed è finito di nuovo sul taccuino di Gasperini e Massara. E non solo: anche Milan e Atalanta, paradossalmente, ci stanno ripensando.

Curiosa, questa rincorsa a un giocatore che un anno fa sembrava già preso da tutti, e che invece si è ritrovato a dover ripartire da capo. A Roma, però, lo scenario è cambiato. C’è un progetto nuovo, e Pubill ha il profilo giusto per rientrare nella rivoluzione. Sarebbe perfetto per il gioco di Gasperini. E forse, stavolta, l’incrocio avverrà sul serio.

Certo, resta quel precedente. Quelle visite mediche fatte e poi ignorate. Quell’imbarazzo che magari qualcuno dovrà sciogliere con una chiacchierata. Ma se davvero Gasperini ha dato il via libera oggi, allora significa una cosa sola: il passato è passato. E Pubill, adesso, è pronto per essere allenato da chi una volta gli ha detto no.