L’Atalanta si rifà il look: Koopmeiners via, due regali per Gasperini

L’Atalanta si prepara a vivere una rivoluzione. Koopmeiners verso la Juventus, doppio rinforzo per Gasperini.

L’Atalanta che affronterà il Real Madrid il 14 agosto nella finale di Supercoppa Europea sarà molto differente da quella che lo scorso 23 maggio ha vinto l’Europa League, sconfiggendo il Bayer Leverkusen grazie alla tripletta di Ademola Lookman. Sì perché gli Orobici, nell’occasione, saranno privi di due colonne portanti del calibro di Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca (entrambi infortunati). Out con tutta probabilità anche Teun Koopmeiners, promesso sposo della Juventus.

L’olandese risulta molto vicino ai bianconeri. A rivelarlo, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’, è stato Gian Piero Gasperini: “Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. Ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. Siamo ai minimi termini, la società provvederà, ma in questo momento la squadra è molto meno competitiva”. La rottura, sperata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è consumata. Ora toccherà al manager bianconero riuscire a finalizzare l’operazione.

La Dea, per lasciarlo andare, continua a chiedere almeno 60 milioni. La Vecchia Signora, dal canto suo, è ferma a quota 50 più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Le parti torneranno a confrontarsi a stretto giro di posta (a Bergamo c’è anche l’agente del centrocampista), con Giuntoli che farà leva sulla volontà di Koopmeiners di lasciare quanto prima i nerazzurri e sposare la causa juventina. In attesa di sviluppi, la dirigenza orobica ha in cantiere due regali per Gasperini.

Atalanta, Koopmeiners verso la partenza: due regali per Gasperini

A sostituire Scamacca sarà Mateo Retegui, in arrivo dal Genoa. L’intesa risulta totale: il costo complessivo sarà di 22 milioni più 3 di bonus. L’attaccante (autore di 9 reti e 3 assist nell’ultima annata) sbarcherà in città nella giornata odierna per le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede societaria per firmare il quadriennale e conoscere i suoi nuovi compagni. Una trattativa condotta in tempi rapidi, volta a colmare il vuoto lasciato dall’ex Sassuolo.

Vicino, inoltre, l’acquisto di Marc Pubill, terzino destro di proprietà dell’Almeria ed attualmente impegnato alle Olimpiadi. Il 21enne, molto apprezzato anche dalla Roma che di recente ha effettuato più di un sondaggio esplorativo, ha una valutazione di circa 16 milioni. Cifra, questa, alla portata dell’Atalanta decisa a puntare forte su di lui dopo aver ufficializzato l’addio di Hans Hateboer (andato al Rennes). L’effetto domino sta per scattare.