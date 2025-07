Como, 100 milioni e non fermarsi: dalla Spagna il nuovo talento nel mirino

Il club lariano sta effettuando una campagna acquisti imponente: già 100 milioni spesi ma Fabregas sta per avere un altro giovane talento in difesa

Che il Como non volesse limitarsi a una tranquilla salvezza lo si era capito già da qualche mese. Ma ora, a mercato in pieno fermento, l’ambizione prende una forma molto più chiara. Dopo una stagione senza patemi, con una salvezza mai realmente in discussione, la società lariana ha alzato l’asticella: l’obiettivo è entrare nel giro europeo.

Non subito forse, ma il segnale è inequivocabile. Cesc Fàbregas è stato confermato al timone del progetto tecnico e da lì si parte, con una filosofia precisa: investire sui talenti, soprattutto giovani, e costruire un’identità forte, sostenibile e affascinante.

Chi ha seguito anche solo distrattamente il Como negli ultimi mesi si sarà accorto che dietro la facciata discreta e mai urlata, si sta muovendo una delle realtà più ambiziose del panorama italiano. E i numeri lo confermano: quasi 100 milioni di euro già spesi sul mercato. Non bruscolini. In pochi anni, Como si sta trasformando da promessa romantica a progetto concreto.

Como, un mercato che parla chiaro: giovani, qualità e visione

I nomi sono tanti, e tutti raccontano una linea chiara. C’è Jesus Rodriguez, 19 anni, arrivato per ben 22 milioni di euro. Poi Jadeyn Addai, coetaneo, costato 14 milioni. Non mancano profili più maturi, ma sempre funzionali: come Nicolas Kühn (25 anni, ex Bayern), acquistato per 19 milioni.

Ma il vero botto, per ora, è Martin Baturina, croato di talento, 22 anni, prelevato dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni. Accanto a questi colpi, il Como si è mosso anche per consolidare ciò che ha. Il confermare Nico Paz era tutt’altro che scontato: invece, la sua permanenza vale quasi quanto un acquisto.

Ora si guarda anche a nuovi innesti: i dirigenti biancoblù stanno sondando il terreno per Jacobo Ramón, centrale classe 2004 che milita nel giro Real Madrid. E non mancano nomi altisonanti: su tutti Malick Thiaw e, a sorpresa, Álvaro Morata. L’attaccante ha già dato l’ok alla destinazione lariana: ora si attende solo il nullaosta dal Galatasaray tramite il Milan.

Il nuovo obiettivo: Boyomo per blindare la difesa

Ma il nome che sta facendo discutere in queste ore è quello di Enzo Boyomo, difensore centrale in forza all’Osasuna. Classe 2001, nazionalità franco-camerunese, il ragazzo ha messo in mostra grande solidità nella Liga e oggi è uno dei profili più seguiti sul mercato.

Il Como lo vuole fortemente, tanto che Fàbregas ha già comunicato alla dirigenza il suo desiderio di averlo in rosa per rinforzare la retroguardia. Fisico, lettura difensiva e pulizia tecnica sono i suoi punti forti. Non a caso, in Spagna si parla di lui come di uno dei pezzi pregiati dell’Osasuna.

La clausola rescissoria è fissata a 20 milioni di euro: una cifra che, visti i recenti investimenti del Como, appare tutt’altro che impossibile. Anche perché la concorrenza è forte: in Premier League lo segue da tempo l’Aston Villa, che aveva già fatto un tentativo nelle sessioni precedenti.

L’eventuale arrivo di Boyomo andrebbe a completare un reparto difensivo che, già oggi, appare ben costruito ma ancora migliorabile in termini di esperienza e tenuta atletica. La trattativa non è semplice: in passato, il centrale aveva rifiutato proposte dalla Serie A. Ma oggi Como non è più una destinazione “di passaggio”: è un progetto in pieno fermento, con idee, risorse e ambizioni.

Ora la palla passa alla trattativa. Ma la domanda è lecita: chi avrebbe immaginato, solo un paio d’anni fa, che Como sarebbe potuta diventare una piazza capace di competere sul mercato con mezza Europa?