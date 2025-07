Napoli, in attesa di Beukema spesa in Bundesliga: 20 MLN per un nazionale tedesco in difesa

Il club azzurro è vicino a cedere Osimhen al Galatasaray: dopo la partenza del nigeriano, si puntano a chiudere i colpi in entrata. Spunta anche un talento della Bundesliga

La telenovela relativa a Victor Osimhen sta per concludersi con la parola fine. In un periodo in cui in Italia vanno tanto di moda le soap opera turche, è proprio da Istanbul che arriva la soluzione definitiva. Il Galatasaray conferma il bomber nigeriano anche per la prossima stagione ma stavolta lo acquista a titolo definitivo.

La decisione di Victor di restare in Turchia, la volontà del club di trattenere il suo bomber principe sono state chiavi passepartout per una trattativa che sembrava non vede la luce in fondo al tunnel. Il viaggio in Italia del vice presidente del club ha fatto il resto: alzata l’offerta fino ai 75 milioni di euro, quelli della clausola ma non in un’unica tranche.

Ed è qui che entra in gioco il Napoli: De Laurentiis, infatti, ha anche facoltà di rifiutare questa soluzione, considerato come la clausola preveda unica soluzione di pagamento. Ma il buonsenso lascia immaginare come la fumata bianca ci sarà eccome. D’altronde con i milioni turchi incassati, il Napoli può dare via alla seconda fase del suo mercato con l’assalto a Darwin Nunez.

Dall’attacco alla difesa, nuovo gioiellino nel mirino della dirigenza azzurra

L’uruguaiano la priorità assoluta per l’attacco ma la dirigenza lavorerà anche per chiudere tutti i fronti ancora aperti. Su tutti quelli relativi a Sam Beukema con il Bologna e Juanlu Sanchez con il Siviglia. Per quanto riguarda l’olandese la forbice si è assottigliata ulteriormente, con la trattativa giunta all’ultimo chilometro.

Un altro piccolo sforzo da parte degli azzurri e potrà arrivare la tanto sospirata fumata bianca che consentirà al calciatore di aggregarsi insieme ai nuovi compagni già per il primo giorno del ritiro di Dimaro. Nel frattempo, però, il Napoli scandaglia anche altre piste ed una porta diritto in Germania.

Un talento classe 2002 ha attirato l’attenzione degli scout azzurri tanto che la dirigenza si è già messa in contatto con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Già, ma di chi si tratta? Nel mirino è finito Noah Atubolu, giovane portiere del Friburgo e della Germania Under 21.

Napoli, Atubolu come vice Meret: ma resiste Milinkovic-Savic

Il Napoli è in attesa della risposta del calciatore: in caso di esito positivo è pronto fin da subito ad aprire una trattativa con il club tedesco per vestirlo subito d’azzurro. La valutazione è di circa 18 milioni di euro ma sono davvero interessanti le relazioni nei suoi confronti.

È considerato un talento sia per il presente che per il futuro ed inizialmente verrebbe a fungere da vice di Meret pre crescere alle spalle del friulano ed avare le sue chance quando chiamato in causa. Ricordiamo che per il ruolo di portiere resiste sempre la candidatura di Vanja Milinkovic-Savic del Torino, clausola rescissoria da 19 milioni di euro, e molto apprezzato da Conte.