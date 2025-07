I soliti pallini di Sarri: manda via un top per rispolverare un fuori rosa

C’è chi si reinventa, e chi torna da dove aveva iniziato. Nelle mani di Sarri, ogni escluso può diventare fondamentale. Basta uno sguardo, una fiducia mai persa. E la storia riparte, senza effetti speciali

La Lazio, ormai lo sappiamo, ha il mercato in entrata bloccato e non potrà acquistare nessuno fino al prossimo gennaio. Magari a ottobre arriverà qualche svincolato, tipo Lorenzo Insigne. Lui, intanto, ha già fatto sapere che tornerebbe volentieri a lavorare con uno degli allenatori che l’ha valorizzato di più in carriera.

E questo, nel bene e nel male, è il punto: Sarri è fatto così. È uno che lavora bene con chi conosce, si fida di certi nomi, certi volti. È uno che i suoi giocatori se li porta dietro, li plasma, ci costruisce rapporti. A volte li scopre per caso e se li tiene stretti, a volte li riprende anche dopo anni. E poi ci sono i casi in cui questo meccanismo diventa un limite, si chiude, si avvita su sé stesso. E si rischia di fare scelte difficili da spiegare.

Potrebbe succedere anche adesso. Con il mercato bloccato, l’unica cosa che può fare la Lazio è vendere. E quindi, un minimo, la rosa si deve sfoltire.

Cancellieri, ad esempio, è uno di quelli che hanno mercato. Piace a tante squadre, di medio livello ma ambiziose. Probabile che vada via. E occhio anche ai terzini. Lazzari è un profilo che non ha mai scaldato Sarri, né nella sua prima avventura né adesso. Se arriva un’offerta, potrebbe salutare.

C’è anche l’ipotesi Nuno Tavares, che ha estimatori fuori dall’Italia. In teoria sarebbe un’uscita più pesante, ma con il mercato chiuso in entrata, venderlo senza un’alternativa pronta diventerebbe un rischio. Per questo, a Formello stanno ragionando.

Ma in fondo non serve andare troppo lontano. Il nome per “sostituire” chi parte, Sarri ce l’ha già. È lì, dimenticato da tutti. Tranne che da lui.

Lazio, via Nuno Tavares? Niente paura: Sarri “reintegra” Hysaj

Parliamo di Elseid Hysaj. Che tecnicamente sarebbe ancora in rosa, ma nei fatti sembrava finito nel dimenticatoio. 22 presenze due anni fa, solo 422 minuti quest’anno in campionato. Non rientrava nei piani, si era parlato anche di una possibile rescissione. E invece no.

Perché con Sarri è diverso. Sarri lo conosce, lo ha scoperto all’Empoli, lo ha portato al Napoli. Lo avrebbe voluto anche al Chelsea, ma De Laurentiis nel 2018 sparò 40 milioni e lui restò lì. Alla fine, però, andò via a zero proprio alla Lazio. Un errore che il presidente ha ammesso solo in privato, ma che ha lasciato il segno.

Ora, nel momento del bisogno, il tecnico è pronto a ripescarlo. A rimetterlo dentro. Non sarà il miglior terzino d’Europa, ma è uno che sa quello che l’allenatore vuole. E in una situazione d’emergenza, può bastare.

Nel frattempo, c’è anche Lorenzo Insigne che bussa alla porta. È svincolato, ha lasciato il Toronto. Vuole tornare in Italia. E ha già detto chiaramente che lavorerebbe ancora volentieri con Sarri. La Lazio non può prenderlo ora, ma a ottobre, quando probabilmente le sarà possibile tesserare gli svincolati, chissà. Il suo ritorno non è un’idea romantica: è una possibilità concreta.

Sarri, insomma, non cambia. Anche con le mani legate, resta fedele al suo metodo. Si fida dei suoi uomini. E se può, li riporta in vita. Anche quando tutti li danno per finiti.