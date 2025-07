Como, arriva anche Morata: l’aiuto inaspettato arriva da una rivale

I lariani stanno realizzando un mercato davvero di spessore: in arrivo anche Morata grazie all’aiuto inaspettato di una rivale

Chi l’avrebbe mai detto che una squadra come il Como avrebbe potuto scuotere così il mercato? Eppure i lariani hanno già investito quasi 100 milioni di euro in questa sessione estiva, puntando su un mix intrigante tra giovani promettenti e nomi già affermati.

Non è un caso isolato, ma parte di un disegno chiaro, ambizioso, portato avanti con una visione che oggi suona quasi rivoluzionaria per il panorama italiano. Fabregas, simbolo di questo nuovo corso, non si accontenta della salvezza: l’obiettivo è entrare stabilmente nel calcio che conta, e quando si parla di sogni concreti, l’Europa è il vero traguardo.

In questa direzione vanno lette tutte le mosse messe a segno finora. Ma non è finita. Perché il Como ha ancora colpi pesanti in canna, e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per accendere definitivamente l’entusiasmo dei tifosi. Ecco cosa bolle in pentola.

Thiaw e Morata nel mirino: il Como punta in alto

Se c’è un nome che fa rumore – e non poco – è quello di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo è finito da settimane sul taccuino della dirigenza lariana, e oggi i contorni dell’operazione iniziano a diventare più chiari. C’è già un accordo tra Milan e Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito dell’ex Juventus, ma il semaforo verde per il suo ritorno in Serie A passa da un altro incastro di mercato.

Il nodo si chiama Victor Osimhen. Il Galatasaray ha alzato l’offerta per l’attaccante del Napoli, arrivando a mettere sul piatto ben 75 milioni di euro, distribuiti in più tranche. Una proposta che ha fatto riflettere Aurelio De Laurentiis, ma che non ha ancora ricevuto una risposta definitiva.

Solo in caso di ok da parte del Napoli – che continua a insistere per il pagamento dell’intera clausola in un’unica soluzione – ci sarà la vera svolta per l’approdo di Morata al Como. In attesa che questo incastro si risolva, i dirigenti del Como restano vigili.

L’attaccante – che conosce alla perfezione il campionato italiano – è visto come l’uomo giusto per guidare una squadra giovane ma affamata, un riferimento dentro e fuori dal campo, sia per esperienza che per mentalità vincente. A quanto pare, anche Malick Thiaw è sulla lista dei desideri: il centrale tedesco del Milan potrebbe portare solidità e leadership a una retroguardia che vuole alzare il livello.

Morata aspetta: l’intreccio Napoli-Galatasaray può sbloccare tutto

Il futuro di Morata, quindi, è legato a doppio filo alla risposta del Napoli. Se l’affare Osimhen-Galatasaray dovesse andare in porto, la fumata bianca per lo sbarco dello spagnolo a Como diventerebbe realtà. Dall’entourage del giocatore filtra ottimismo: Morata apprezza il progetto tecnico e si è detto disponibile ad abbracciare l’idea di tornare in Italia, in una piazza che lo affascina e in un contesto che potrebbe riportarlo al centro di un progetto importante.

La voglia di lavorare con Fabregas – ex compagno e amico – è un fattore che può fare la differenza. Nel frattempo, Como osserva e prepara il terreno. Un’operazione simile avrebbe il sapore della consacrazione per una società che non vuole solo partecipare alla Serie A, ma vuole dire la sua da subito.

Morata, con il suo bagaglio internazionale, potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato già sorprendente. Resta da capire se il puzzle troverà il suo pezzo mancante. La sensazione? Il Como non è mai stato così vicino a un colpo da copertina.