Inter, arriva la nuova batosta per Marotta e Chivu: altro che nerazzurri, ha preferito un altro club

Nuova batosta di mercato per Marotta e Chivu: il grande obiettivo per l’attacco sfuma miseramente, ha preferito un altro club

Tre acquisti fin qui già chiusi, centrocampo, corsie esterne ed attacco rinforzato, ma non basta. L’Inter vice Campione d’Italia e d’Europa è alle prese con un restyling corposo. Una necessità che aveva denunciato Simone Inzaghi prima del clamoroso addio ma su cui la dirigenza in Viale della Liberazione concordava in pieno.

E così con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina e la partenza di un nuovo progetto, anche la dirigenza ha ritenuto opportuno dare all’allenatore rumeno nuovi mezzi su cui lavorare. E così, come detto, nonostante i 60 milioni investiti per tre colpi, si lavora per completare la rosa.

Anche una necessità, considerato come il tecnico ha portato una variante interessante al 3-5-2 di Inzaghi. Il 3-4-2-1 che prevede due trequartisti dietro la punta o comunque due calciatori offensivi che possano fungere anche da raccordo. E se da un lato quel ruolo può ricoprirlo senza problemi Marcus Thuram, serve almeno un altro interprete titolare per sviluppare il modulo secondo le idee dell’allenatore.

Inter, il grande obiettivo sfuma: ha preferito la Turchia

Tra i grandi obiettivi individuati per rinforzare quella porzione di campo, Marco Asensio. Un calciatore che può ricoprire il ruolo di seconda punta oppure esterno offensivo in grado di allargare e stringere il suo raggio d’azione ed al contempo il suo gioco. Agisce prevalentemente sulla corsia destra, salta l’uomo con una facilità disarmante ed ha nei piedi gol ed assist a profusione.

Quasi 30 anni, in uscita dal Paris Saint Germain, vanta anche una grande esperienza internazionale: ben 17 trofei tra cui tre Liga, tre Champions League e quattro mondiali per Club e soprattutto una mentalità europea consolidata che di certo non gli farebbe temere l’impatto con San Siro.

Il maiorchino è un calciatore affermato che è anche in cerca di rivincita dopo l’esperienza poco felice a Parigi: negli ultimi mesi si è parzialmente riscattato all’Aston Villa ma è senza dubbio un profilo che si esalta nei grandi palcoscenici. Insomma, ideale per un grande club come nerazzurro.

Ecco perché Chivu l’avrebbe voluto. Già, peccato però che Asensio non vestirà il nerazzurro. Anche in questo caso arriva la beffa clamorosa per Marotta e Chivu. Il Fenerbahce si è intromesso nella trattativa ed ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per il calciatore che è quindi destinato al calcio turco.