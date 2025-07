Sancho alla Juventus, emerge un dettaglio cruciale: può cambiare le sorti dell’affare

Spuntano importanti novità sul possibile trasferimento dell’esterno d’attacco inglese dal Manchester United al club bianconero: di cosa si tratta

Il futuro di Jadon Sancho resta ancora incerto. L’esterno d’attacco è stato accostato alla Serie A da diverse settimane, ma la destinazione finale non è ancora chiara. Sì perché se fino a un mese fa sembrava il Napoli il club in vantaggio per offrirgli un contratto, anche in prestito, nel corso delle settimane è diventata la Juventus la squadra da tenere d’occhio.

I bianconeri si erano già avvicinati al giocatore lo scorso anno, ma la trattativa non aveva portato alla fumata bianca sperata. Sancho si era quindi trasferito in prestito al Chelsea, dove non ha brillato come sperato. I Blues non hanno avuto intenzione di acquistarlo a titolo definitivo e oggi il Manchester United sta cercando una nuova destinazione per il calciatore.

Sancho alla Juventus, chiusura ancora lontana: cosa succede

L’affare con la Juventus, però, non è ancora in uno stato così avanzato come si può pensare. Riuscire a portare il calciatore di 26 anni in Italia non è affatto semplice. Lo United vorrebbe lasciarlo partire definitivamente, mentre i bianconeri stavano valutando un prestito.

Il classe 2000 si sarebbe poi dovuto abbassare lo stipendio, dato che gli oltre 5 milioni di sterline percepiti in Inghilterra, supererebbero i parametri della Juventus attuale. Ma ancor prima di tutti questi fattori, già di per sé determinanti, a risultare impattante nella trattativa è il mancato dialogo tra i bianconeri e i Red Devils sull’effettivo trasferimento.

Da quello che risulta infatti, la Juve avrebbe parlato con Sancho, che avrebbe dato massima disponibilità al trasferimento, ma non ci sarebbero stati contatti seri tra i due club. Le parti non hanno mai posto le basi per una vera trattativa, con una vera proposta. E, ovviamente, a queste condizioni non si potrebbe verificare alcun acquisto.

Ecco quindi che tra le due società sarà necessario un incontro ufficiale per dialogare concretamente di una cessione che si potrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro, in caso di trasferimento definitivo. La Juventus vorrebbe anche risparmiare qualche milione e da qui il bisogno necessario di un meeting più serio tra le parti. Sancho resta in orbita Serie A, ma il suo approdo in Italia rimane in bilico.