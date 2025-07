Leonardo Zullo: “Osimhen-Galatasary, cosa succede. Napoli sceglie tra Lucca e Nunez. Cessione Raspadori, tutta la verità”

Siamo entrati nella fase più calda del calciomercato estivo, a ridosso dell’inizio dei ritiri. Abbiamo chiesto al giornalista Leonardo Zullo, inviato di Calciomercato.it su Napoli, di fare il punto su tutte le trattative del momento del club azzurro, dalla partenza di Osimhen all’arrivo di Beukema e del nuovo attaccante.

Come mai Osimhen non è ancora un calciatore del Galatasaray?

Il Napoli e il Galatasaray continuano ad avere dialoghi diretti. Victor ha dato il suo via libera per la cessione e il ritorno a Istanbul, dopo aver rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal e un periodo di vacanza in Nigeria. Quando il Galatasaray ha raggiunto l’intesa verbale sui 75 milioni di euro richiesti dal Napoli, è stato chiesto al club turco di presentare garanzie bancarie. Al giorno della scadenza della clausola di Osimhen, la fideiussione non è stata presentata, ma le parti sono a lavoro per completare l’operazione.

Cosa succede se il Napoli e il Galatasaray non dovessero trovare l’accordo?

Victor Osimhen è ancora sotto contratto del club partenopeo. Se entro la fine di quest’estate non dovesse lasciare a titolo definitivo il Napoli, allora il suo contratto sarà prolungato al 2027. Potrebbero ripetersi gli stessi scenari dello scorso anno. Oppure De Laurentiis dovrebbe concedere qualche sconto agli acquirenti che vogliono il bomber nigeriano. Ad ogni modo, il 17 luglio inizia il ritiro del Napoli a Dimaro e se la trattativa con il Galatasaray non dovesse decollare, Osimhen sarà chiamato a presentarsi in Trentino con la squadra.

A che punto è l’operazione Beukema?

Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli con il Bologna per l’acquisto del cartellino del centrale olandese. Un chiaro segnale è arrivato già diversi giorni fa, quando i rossoblù hanno acquistato Vitik per sostituire il loro difensore. Oltretutto, l’entourage di Beukema ha fatto capire in tutti i modi che il destino del ragazzo sarebbe stato azzurro. L’operazione può concludersi con il passaggio definitivo di Sam Beukema al Napoli per circa 31-32 milioni più due di bonus. Al giocatore un contratto di cinque anni per 2,5 milioni a stagione.

Il Napoli vuole anche Ndoye dal Bologna?

Sì, il Napoli sta trattando con il Bologna per l’acquisto a titolo definitivo di Dan Ndoye, esterno offensivo che servirà a rinforzare l’attacco di Antonio Conte. L’attaccante svizzero ha un costo elevato. Il club rossoblù chiede più di 40 milioni per la cessione; gli azzurri si sono spinti fino a 33-35 milioni di euro, nonostante avessero proposto anche la contropartita Zanoli, che interessa molto a Italiano e Sartori. Al momento non è stato trovato l’accordo tra le società, mentre Ndoye sarebbe contento di vestire la maglia azzurra. Sarà una lunga trattativa.

Chi sarà il vice-Lukaku del Napoli di Conte?

Considerando che Giovanni Simeone è destinato a lasciare il club azzurro dopo 3 stagioni e due Scudetti vinti, il Napoli sta cercando un nuovo attaccante che possa alternarsi con Romelu Lukaku. I profili principali sono due. Il primo, il preferito, è Darwin Nunez. Operazione complessa, a causa dei costi elevati: il Liverpool chiede 60 milioni per la cessione e il giocatore ha uno stipendio di circa 6 milioni l’anno. L’alternativa è Lorenzo Lucca, con cui c’è già un’intesa economica. Ma manca l’accordo tra Napoli e Udinese. I bianconeri chiedono circa 40 milioni di euro, il Napoli si spingerebbe fino a 30 milioni e cinque di bonus. Con il passaggio di Retegui in Arabia, Lucca è diventato un obiettivo anche dell’Atalanta.

Raspadori resta al Napoli o sarà ceduto?

Antonio Conte vorrebbe trattenere i suoi giocatori più forti, tra cui anche Jack Raspadori. Il ragazzo, però, ha già espresso più volte di essere arrivato ad un certo punto della sua carriera che vorrebbe continuità e minuti. In ritiro si capirà se Raspadori potrà ottenere lo spazio richiesto o sarà il caso di salutare dopo i due Scudetti vinti. Fa gola a diverse italiane, ma al momento nessuna trattativa è stata intavolata con il Napoli. Oltretutto, De Laurentiis non farà sconti per il suo cartellino. Difficile vederlo partire a meno di 30-35 milioni di euro.

Quali saranno altri calciatori del Napoli che lasceranno il club entro la fine del calciomercato?

Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà lavorare per cedere Lindstrom e Cajuste, rientranti dal prestito in Premier League. Destinati a lasciare Napoli anche Folorunsho, Ngonge, Mazzocchi, Zanoli e Zerbin. Tutti e cinque potrebbero restare in Serie A. Torna dal prestito in Spagna Cheddira, ma anche lui è destinato ad essere ceduto. Discorso simile per i giovani che verranno girati in prestito, come Vergara o Ambrosino.

Quali altri acquisti dobbiamo aspettarci entro la fine del mercato?

Il Napoli ha bisogno di un portiere di riserva, che faccia il secondo dietro Alex Meret, fresco di rinnovo. Per la difesa, oltre a Beukema, si lavora per chiudere l’operazione Juanlu con il Siviglia. L’ultima offerta degli azzurri è di circa 12 milioni di euro e una percentuale sulla rivendita. Servirà un centrocampista, per rinforzare il reparto. Conte ha dato indicazioni chiare sull’attacco: vuole 4 esterni. Al momento nella testa del mister ci sono Noa Lang, che sarà presentato in Trentino, Politano e Neres. E servirà un vice-Lukaku.

In che ruolo giocherà De Bruyne?

La nuova stella azzurra può essere schierata come trequartista dietro la punta o come mezzala. Nei due ritiri sarà provato in diverse posizioni a centrocampo, per capire come possa essere sfruttato al meglio. Ad ogni modo, almeno nelle gerarchie iniziali, De Bruyne partirà davanti a tutti.