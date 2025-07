Barcellona, spesa in Serie A: le big tremano, in 4 nel mirino

Le big della Serie A sono sotto attacco: i catalani hanno messo nel mirino ben quattro calciatori, svelati tutti i nomi

Il Barcellona Campione di Spagna in carica è pronto a rilanciare la sua candidatura, Non solo in Liga ma anche e soprattutto in Europa. Brucia ancora l’eliminazione nella semifinale della Champions arrivata per mano dell’Inter e Flick ne è sicuro: non vuole che episodi simili si ripetano.

Ecco perché il club catalano lavora sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa e renderla pressocché imbattibile. Il tutto ovviamente con l’occhio al bilancio considerati i noti problemi economici dei blaugrana che hanno impedito anche il tesseramento di alcuni calciatori – vedi il caso Dani Olmo – per non sforare il tetto salariale imposto dalla Liga.

Ciò nonostante un grande colpo è stato già preventivato dalla dirigenza: avrebbe dovuto essere Nico Williams ma l’amore per l’Athletic Bilbao del calciatore ha fatto il resto, con l’esterno spagnolo che ha rifiutato la Catalogna per restare nel club in cui è cresciuto.

E così, archiviata definitivamente l’ipotesi si ingaggiare uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo e ricreare le corsie esterne offensive delle Furie Rosse con Yamal e Nico, lo sguardo del Barcellona è caduto sulla Serie A.

Attacco alla Juve: i blaugrana puntano Yildiz e non solo

I catalani hanno addirittura messo nel mirino ben quattro calciatori, tutti di grande talento ed in grado di infiammare l’esigente pubblico del Camp Nou (del Montjuic al momento, in attesa che si completino i lavori all’impianto catalano). La Juventus è la squadra dove si sono posati principalmente gli occhi.

In primis c’è quel Kenan Yildiz che di fatto piace a mezza Europa. Classe 2005, il talento turco sta mostrando una crescita esponenziale ed al momento la sua valutazione sfiora i 100 milioni visti anche i margini di miglioramento. Una cifra però indicativa perché la Juve l’ha dichiarato incedibile, con buona pace di tutti i club che da almeno un anno stanno cercando di acquistarlo.

L’altro calciatore che è finito nel mirino dei catalani è Dusan Vlahovic. Lewandowski non è più giovanissimo ed il bomber serbo garantirebbe gol e giocate da attaccante moderno qual è. Di certo c’è la situazione attorno al 9 bianconero è più bollente che mai, con i bianconeri addirittura disposti alla rescissione pur di risparmiare sul suo lauto ingaggio.

Nelle scorse settimane è stato eseguito un sondaggio con l’entourage del calciatore e se davvero dovesse arrivare la rescissione, beh, il Barcellona potrebbe fiondarsi sul calciatore.

Barcellona a caccia di esterni: sguardo in casa nerazzurra

Da Torino a Milano, il passo è breve. La fantasia è sempre molto apprezzata a Barcellona e Rafa Leao di certo ne ha a profusione. Ecco perché per rinforzare le corsie laterali più di un pensiero è stato fatto nei confronti del lusitano. C’è, però, un problema di non poco conto: Leao è stato blindato dal Milan, senza sé e senza ma.

I rossoneri hanno già ceduto Theo Hernandez e Reijnders ed altri sacrifici su mercato non sono più all’ordine del giorno. E cose se non bastasse, Allegri ha messo il numero 10 in cima alla lista delle preferenze per il suo progetto, trasformandolo in punto focale.

Decisamente più alla portata Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è pronto allo step successivo della sua carriera, l’approdo in una big europea dove poter lottare sempre per grandissimi traguardi. L’anno può essere quello buono: l’Atalanta ha dato il via alla rivoluzione affidando a Juric il difficile post Gasperini.

L’addio di Retegui ed i 50 milioni di valutazione dati dall’Atalanta, però, non sono proprio un ostacolo facile da superare. Ci sarà da trattare ancora ma l’affare non è propriamente in discesa.