Kean, è successo a due giorni dalla clausola: il colpo di scena pazzesco

L’attaccante della Fiorentina a due giorni dalla fine della clausola riscrive il suo futuro: il colpo di scena è clamoroso

Se un centravanti in una stagione segna 19 gol in campionato e 25 totali in Italia, è naturale e logico che le attenzioni dei top club poi si riversino su di lui. Se poi ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, beh, tutto diventa ancora più facile e naturale. Se state provando ad indovinare di chi si tratta, beh, avete fatto centro.

Il riferimento è ovviamente a Moise Kean, centravanti della Fiorentina e trascinatore dei viola nella scorsa stagione. In un anno è passato dai 18 milioni investiti per acquistarlo definiti troppi ai 52 della clausola decisamente un’inezia per le potenzialità del calciatore. Le prime due settimane di luglio stanno trascorrendo quasi nella paura per i tifosi gigliati.

La clausola di Kean è infatti attiva e basta posare sul tavolo i 52 milioni per portarselo via. Certo, va però convinto il calciatore a lasciare Firenze, un’oasi dove si è ritrovato e dove forse ha trovato la sua dimensione ideale. E l’arrivo di Stefano Pioli potrebbe aiutarlo ulteriormente a crescere ancora. Già, ma resterà?

Kean, il ribaltone e la decisione sul futuro: cosa può accadere ora

I soliti club sauditi sono andati in pressing nei suoi confronti. L’obiettivo p chiaro: portare via entrambi i bomber dell’ultima Serie A e dell’Italia. Ma se con Retegui hanno avuto vita facile, con il centravanti dell’Atalanta ammaliato dai 20 milioni di ingaggio proposti dall’Al Qadisiah, missione sfumata per Moise Kean.

Kean ha bollato come meno competitivo ed allenante il campionato saudita ed ha detto “no, grazie” all’Al Hilal ed a Simone Inzaghi proprio come aveva fatto con l’Al Qadisiah stesso. Niente Saudi Pro League, quindi, ma la decisione di restare in Italia o, comunque, in un campionato europeo di primissima fascia.

I tifosi della Fiorentina possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Ma per esultare c’è ancora tempo. Il Napoli è sempre alla ricerca di un bomber e, sebbene al momento la priorità sia Darwin Nunez, quella che conduce al bomber dell’Italia è sempre una pista più che aperta.

Ma il pericolo più grande arriva dalla Premier League e dal Manchester United, alle prese con l’ennesimo restyling in attacco. E Kean, dopo l’esperienza passata all’Everton, è attratto eccome all’idea di tornare a giocare in Inghilterra. Se le prossime 48 ore dovessero trascorrere indenni, la dirigenza viola aprirà un fronte con il calciatore per un rinnovo di contratto fino al 2029.

Ma anche in quel caso non saranno sicuri i tifosi viola: potrebbe sempre arrivare l’offerta impossibile da rifiutare che cambierebbe le carte in tavola per l’ennesima volta.