La Juve… vola: la zampata di Comolli e Tudor finalmente sorride

Il club bianconero prosegue la campagna di rafforzamento massiccia: nuova zampata del direttore generale, Tudor può sorridere finalmente

Hai presente quella sensazione di qualcosa che sta per succedere, ma che non sai ancora esattamente cosa? È un po’ quello che si respira oggi nel quartier generale della Juventus. Tra le tante priorità di mercato, una in particolare è finita in cima alla lista di Igor Tudor: servono nuovi esterni offensivi.

Non solo per ampliare la rosa, ma per dare forma e sostanza al 3-4-2-1 che il tecnico croato ha già in testa da settimane. E no, non è più tempo di attese. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: l’attacco va rinforzato, servono due innesti di qualità sulle fasce.

La Vecchia Signora ha risposto rimboccandosi le maniche, mettendo sul tavolo due nomi che, per motivi diversi, fanno discutere: Jadon Sancho e Francisco Conceicao. Due operazioni parallele che, a detta degli insider bianconeri, stanno entrando nella loro fase più calda.

Juventus, si lavora ai dettagli per il grande colpo

Che Sancho piaccia alla Juve non è certo una novità. Già la scorsa estate il nome dell’esterno inglese era finito sui taccuini bianconeri grazie all’interessamento di Giuntoli. Ora, però, lo scenario è cambiato: il Manchester United ha deciso di metterlo ufficialmente sul mercato, e con un contratto in scadenza nel 2026, l’occasione è davvero concreta.

La Juventus ha già fatto la sua prima mossa: un’offerta da 15 milioni di euro, bonus compresi. Troppo poco per i Red Devils, che partivano da 30 milioni ma sembrano disposti a trattare intorno ai 25. La distanza resta, ma si lavora ai fianchi. Anche perché — e qui sta il punto — il giocatore ha già dato il suo assenso.

Si parla di un’intesa quasi totale su un contratto quadriennale da 5 milioni netti a stagione, con bonus fino a 1,5 milioni. Un impegno importante, ma che conferma quanto la Juve voglia puntare su di lui. Il gradimento del calciatore, appena rientrato da un prestito poco brillante al Chelsea, potrebbe risultare decisivo. A patto, ovviamente, che si trovi la famosa “quadra” economica. Ma c’è ottimismo. E anche una certa urgenza.

Ore calde per Conceicao. E Nico? Più fuori che dentro

Nel frattempo, in parallelo al fronte inglese, la Juventus tiene il fiato sul collo del Porto per trattenere Francisco Conceicao. Dopo il prestito della scorsa stagione, l’esterno portoghese è tornato alla base, ma l’idea è quella di riportarlo a Torino a titolo definitivo. Il primo tentativo — 22 milioni cash — è stato rispedito al mittente.

I bianconeri, però, non mollano: stanno preparando una nuova offerta da 24 milioni, dilazionata in quattro rate. C’è da fare in fretta, però, perché la clausola rescissoria di 30 milioni scade martedì e da quel momento salterebbe a 45. Una cifra considerata fuori portata. Le prossime ore saranno decisive. Letteralmente.

In tutto questo, non va dimenticato che per far entrare bisogna anche liberare spazio. Ecco perché si lavora in uscita, a partire da Samuel Mbangula, ormai in partenza. Più delicato il discorso legato a Nico Gonzalez, valutato attorno ai 30 milioni. Qualche sondaggio dall’Arabia Saudita c’è stato, ma per ora niente di concreto.

Eppure, il futuro dell’argentino sembra sempre più lontano da Torino. Anche perché, per completare il doppio colpo in entrata, servono entrate fresche. E in fretta.

Il mercato è quel momento in cui i sogni si scontrano con i bilanci. E in casa Juve, la sfida è esattamente questa: trovare l’equilibrio tra ambizione e sostenibilità. Tudor ha chiesto rinforzi veri. Ora tocca alla dirigenza trasformare i desideri in realtà. Ma voi, chi vorreste vedere sulla fascia allo Stadium il prossimo anno?