Osimhen al Galatasaray, la Federcalcio turca blocca tutto? Il motivo è incredibile

L’attaccante nigeriano potrebbe non trasferirsi più in Turchia per via di un importante cavillo burocratico della Federcalcio locale: scopri la causa

Continua a far discutere il futuro di Victor Osimhen, che resta uno dei temi più caldi di questo periodo di calciomercato. Il destino dell’attaccante è ancora particolarmente incerto, con una trattativa infinita tra il Galatasaray e il Napoli. Tutto è iniziato un anno fa, quando il nigeriano ha espresso la volontà di lasciare gli azzurri, con la speranza di trasferirsi in Premier League.

Nessuna squadra inglese, però, ha presentato un’offerta concreta per acquistare il giocatore e così il classe ’98 è rimasto in Italia fino a settembre, a mercato chiuso in entrata. La salvezza per il Napoli, che avrebbe dovuto sborsare 10 milioni di stipendio, e per il calciatore, che sarebbe rimasto un anno intero fermo, è stata il Galatasaray. I turchi hanno scelto di rinforzarsi con l’arrivo in prestito del giocatore, che non ha deluso le aspettative.

Osimhen al Galatasaray, nuovi retroscena: perché l’affare è a rischio

Dopo una stagione in cui Osimhen ha vinto il campionato e ha ottenuto il ruolo di capocannoniere, si sono creati i presupposti per una permanenza in Turchia. Nonostante un’offerta pronta dell’Al-Hilal, che aveva convinto il Napoli, il centravanti ha scelto il Gala e non ha intenzione di fare passi indietro. Non accetterà altre proposte e destinazioni.

Il Napoli, però, attende garanzie dai giallorossi di Turchia. Nessun pagamento in 5 rate, massimo in due. E soprattutto conferme economiche di poter versare i 75 milioni (non meno) che gli azzurri pretendono per far partire l’attaccante. Qualora si arrivasse a un’offerta congrua per il presidente De Laurentiis si potrebbe procedere.

Almeno questo è quello che credono tutti da giorni. Dalla Turchia, infatti, arrivano informazioni preoccupanti per l’affare. Secondo il portale Sabah, la Federcalcio turca potrebbe bloccare il trasferimento di Osimhen al Galatasaray, perché il club sforerebbe di gran lunga i tetti del salary cup, violando il Fair Play Finanziario.

Una situazione analoga a quella che si verificò con il Barcellona e Dani Olmo, con i blaugrana che si videro negare la possibilità del trasferimento per violazioni dei parametri finanziari. Se così fosse, il caso si complicherebbe ulteriormente, rendendo infinita una storia che già ha rallentato notevolmente il mercato in entrata del Napoli.