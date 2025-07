Dalla Juve all’Inter: Marotta lo strappa alla rivale e lo affida a Chivu

Marotta rinforza i nerazzurri strappando il giocatore alla Juventus: che colpo per Cristian Chivu

Quando Cristian Chivu ha accettato la panchina dell’Inter, sapeva di entrare in una fase di transizione. Nuovo ciclo, nuovi volti, nuove ambizioni. Eppure, dopo i primi tre colpi messi a segno — Sucic, Luis Hernandez e Bonny — il lavoro di Marotta e Ausilio è tutt’altro che finito. La rosa ha bisogno di altri tasselli, e l’attacco è chiaramente la zona più scoperta.

Con gli addii ormai ufficiali di Correa e Arnautovic, e il possibile dietrofront su Taremi, l’Inter sta cercando profili che possano garantire qualità, imprevedibilità e gol. Non solo nomi di prospettiva, ma giocatori già pronti a fare la differenza. Ed è qui che si inserisce una trattativa che potrebbe accendere il mercato nerazzurro.

Lookman, il primo obiettivo: accordo col giocatore, ma l’Atalanta resiste

Il nome che domina la lista dei desideri è quello di Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta, reduce da una stagione scintillante, è il prototipo perfetto per il calcio che ha in mente Chivu: veloce, tecnico, capace di creare superiorità numerica in ogni zona del campo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha già trovato un’intesa con il giocatore, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Il problema? Come spesso accade, è il prezzo. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro, bonus inclusi.

Ma l’Atalanta ne vuole almeno 60. Una forbice ampia, che rischia di rallentare (se non congelare) la trattativa. La Dea, tuttavia, ha fatto una promessa a Lookman: in caso di proposta importante, non si opporrà. E questo tiene viva la speranza di chiudere l’affare, anche se al momento la fumata bianca sembra ancora lontana.

Proprio per questo, Marotta e Ausilio stanno lavorando anche su piani alternativi. Perché se l’Inter vuole restare competitiva su tutti i fronti, non può permettersi di aspettare troppo a lungo.

Nico Gonzalez è la prima alternativa: Juventus pronta a cederlo

Uno dei nomi valutati con attenzione è quello di Nico Gonzalez, esterno argentino della Juventus. Dopo una stagione con luci e ombre — 5 gol e 4 assist in 38 presenze — il club bianconero ha deciso di metterlo sulla lista dei cedibili. Acquistato un anno fa per circa 38 milioni, oggi il prezzo di partenza si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

L’Inter lo sta monitorando da vicino, anche perché il profilo è molto apprezzato da Chivu: rapido, con esperienza in Serie A e ancora con margini di crescita. C’è però da fare i conti con la concorrenza: l’Al-Ahli ha già manifestato un interesse concreto e il giocatore ha lasciato intendere di non chiudere le porte al mercato arabo. Un eventuale inserimento dei nerazzurri potrebbe però cambiare le carte in tavola e offrire a Nico una vetrina ben diversa da quella saudita.

Sancho suggestione concreta: Inter e Juve si contendono l’inglese

Un’altra idea, più suggestiva ma non meno reale, porta il nome di Jadon Sancho. L’ex golden boy del Borussia Dortmund è ormai fuori dal progetto del Manchester United, che è disposto a cederlo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il suo nome è stato proposto sia all’Inter che alla Juventus, e qui potrebbe nascere una vera e propria sfida di mercato.

Sancho è un talento puro, ma reduce da anni complicati. Serve il contesto giusto per rilanciarsi, e l’Inter potrebbe offrirgli proprio quello: ambiente ambizioso, un allenatore giovane e una piazza affamata. Anche la Juventus lo tiene d’occhio, ma dopo aver chiuso per Conceição, non è detto che sia pronta a investire subito su un altro esterno.

Per i nerazzurri, quindi, la pista resta viva. Anche perché, rispetto a Lookman, Sancho e Gonzalez hanno un costo più contenuto e un margine di manovra più ampio. La priorità rimane il nigeriano, ma la sensazione è che da qui a fine mercato qualcosa si muoverà. E l’Inter vuole farsi trovare pronta.

Con tante opzioni sul tavolo e un attacco da ricostruire quasi da zero, Marotta ha davanti a sé un bivio: puntare tutto sul colpo grosso o scegliere la via delle alternative? E voi, da tifosi o semplici appassionati, su chi scommettereste per l’attacco della nuova Inter di Chivu?