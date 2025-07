Roma, Gasperini aspetta ancora i rinforzi: Massara sta per portare il primo regalo a Trigoria

Gian Piero Gasperini non allena volti nuovi: il tecnico è ancora in attesa del primo rinforzo e sembra proprio che possa arrivare presto

Quante volte abbiamo sentito parlare di rivoluzioni estive e poi, al momento della verità, il mercato resta al palo? Alla Roma quest’anno sembra stia succedendo proprio questo. Mentre Gian Piero Gasperini si affaccia sulla nuova stagione con la voglia di plasmare una squadra a sua immagine, il club giallorosso è ancora fermo ai blocchi di partenza.

Nessun acquisto ufficiale, solo tanti sondaggi e una lista di nomi appuntata sul taccuino di Ricky Massara. Una situazione che inizia a generare qualche ansia nei tifosi, soprattutto perché l’ex tecnico dell’Atalanta non è uno che ama aspettare troppo.

Un segnale, però, potrebbe essere arrivato. Un primo movimento concreto, non ancora una firma, ma quasi. E il reparto sotto osservazione non sorprende: il centrocampo. Lì in mezzo serve qualità, corsa, personalità. Il nome caldo? È quello di un franco-marocchino che nell’ultima Ligue 1 ha fatto vedere cose interessanti…

El Aynaoui, la Roma fa sul serio: c’è già un’offerta

Il primo vero obiettivo del nuovo corso targato Gasperini sembra avere un nome e un cognome ben preciso: Neil El Aynaoui. Classe 2001, attualmente al Lens, il centrocampista ha attirato l’attenzione della Roma dopo una stagione da protagonista in Francia, con 8 reti (3 su rigore) in 24 presenze. Non male per uno che due anni fa era stato acquistato dal Nancy per appena 600 mila euro.

Il club giallorosso ha già mosso i primi passi concreti: c’è un’intesa di massima con il giocatore, e sul tavolo è pronta un’offerta da 25 milioni di euro, bonus compresi. Figlio dell’ex tennista Younes El Aynaoui, Neil ha dimostrato di avere testa, piedi e margini di crescita importanti. Giocatore moderno, duttile, con gamba e senso del gol.

Caratteristiche che si sposano bene con le richieste di Gasperini, alla ricerca di mezzali che possano attaccare l’area con continuità. Il Lens, dal canto suo, non ha chiuso le porte, ma sta riflettendo. Il contratto di El Aynaoui scade nel 2027, quindi non c’è fretta, ma la cifra messa dalla Roma potrebbe diventare convincente nel giro di pochi giorni.

Le alternative non mancano: occhi su Rios, ma la concorrenza è forte

Se El Aynaoui rappresenta la pista più concreta, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Nel mirino resta sempre Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, classe 2000. Il profilo piace moltissimo a Trigoria, anche più di El Aynaoui per certi versi, ma la corsa è tutt’altro che in discesa.

Su di lui ci sono club agguerriti come Zenit, Nottingham Forest e soprattutto il Benfica, che ha già messo sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro. I portoghesi, tra l’altro, stanno completando il centrocampo con l’arrivo di Enzo Barrenechea dall’Aston Villa.

Una concorrenza agguerrita, insomma, che rischia di far alzare i prezzi. In questo scenario, Massara sta valutando anche una terza via: Matheus Martinelli, classe 2001 del Fluminense. Meno conosciuto ma con grandi margini, Martinelli potrebbe diventare una scommessa in stile-Brazil che la Roma ha già azzardato in passato, non sempre con successo.

Ma con Gasperini in panchina, anche un profilo grezzo potrebbe trasformarsi in un titolare in pochi mesi. Intanto, in attacco si continua a seguire Evan Ferguson, talento del Brighton. La trattativa è in piedi, ma al momento manca l’accelerata decisiva. Gasperini, intanto, aspetta e spera. Vuole la sua Roma, vuole plasmare un gruppo competitivo. Ma servono i giocatori. E servono in fretta.

A questo punto, la domanda viene quasi spontanea: riuscirà la Roma a rompere l’immobilismo e dare a Gasperini una squadra all’altezza delle sue ambizioni? Il tempo stringe, e Trigoria non può più restare in silenzio.