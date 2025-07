Roma scatenata, finalmente Gasperini sorride: 3 colpi in dirittura d’arrivo

Per settimane tutto è rimasto fermo, sospeso tra paletti UEFA e scelte da fare. Ora finalmente qualcosa si muove davvero. La Roma stringe tre trattative decisive, tutte volute da Gasperini

È stato un mercato molto macchinoso per la Roma, soprattutto in questa prima fase. Contravvenendo a quella che era la prima richiesta di Giampiero Gasperini – avere nuovi acquisti già pronti per l’inizio del ritiro – il club giallorosso inizialmente ha fatto fatica.

Prima di tutto perché bisognava capire chi tenere e chi no: chi farà parte del nuovo ciclo e chi, invece, va salutato. Poi c’è stato il cambio di direttore sportivo, con Massara chiamato a subentrare in corsa. E poi, sopra tutto il resto, il nodo UEFA. Quella questione dei paletti, delle sanzioni, dei margini stretti su cui lavorare. Adesso però qualcosa si è sbloccato. È arrivata anche la mini-sanzione da Nyon, ed è come se la Roma avesse deciso di fare sul serio.

Massara ha iniziato a muoversi su più tavoli, e non più in modo esplorativo. Si cerca di chiudere, di stringere, di portare finalmente a casa i rinforzi. Alcuni nomi sono ancora lì, sospesi nell’aria, tipo Lucumí del Bologna – che piace molto per la difesa, ma non è ancora una trattativa calda. Altri invece sono diventati obiettivi concreti, urgenti, quasi inevitabili.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, ci sono tre calciatori girati molto in questi giorni che però adesso sono davvero molto vicini: Wesley, Ferguson e Rios. È possibile che le trattative si sblocchino in parallelo, già nei prossimi giorni. Ma non è detto che siano gli unici. Massara lavora anche su altre uscite e su un paio di opportunità “laterali” che potrebbero sbloccarsi nel frattempo.

L’aria, però, è cambiata. Non siamo più nella fase dei sondaggi, ma in quella delle decisioni.

Da Wesley a Rios: chi sono i 3 prossimi giallorossi

Partiamo da Wesley, la voce di mercato più “anziana” di tutte visto che è stato uno dei primissimi nomi venuti fuori. L’esterno destro era una delle priorità assolute, e su quel ruolo la Roma ha deciso di fare una mossa forte. Wesley è il nome su cui si è puntato.

Brasiliano, ambito anche da altri club di Serie A, è stato il primo giocatore chiesto da Gasperini per quella fascia. L’accordo è vicino, la cifra si aggira sui 25 milioni di euro. Non poco, ma il club è pronto a investire. Perché lì serviva un titolare vero. Non uno da ruotazioni, uno da subito.

Poi c’era l’attaccante. Uno che potesse giocarsi il posto con Dovbyk, o persino metterlo in discussione. È stato individuato Evan Ferguson del Brighton. Attaccante classe 2004, irlandese, grande fisico e discreta esperienza in Premier. L’idea è quella di prenderlo in prestito. Resta da definire se ci sarà un diritto di riscatto o se sarà un’operazione secca. Ma il gradimento c’è, e le parti sono al lavoro. Gasp vuole concorrenza vera davanti. Non simbolica.

Infine il centrocampo, dove serviva un giocatore “alla Gasperini”. Richard Rios è stato individuato come il profilo giusto. Dinamico, verticale, utile sia in fase di costruzione che in recupero palla. Una trattativa importante anche a livello economico, condotta anche contro l’interesse dell’Inter – si parla di 30 milioni – ma la Roma ha deciso di aprire i cordoni della borsa. E Gasperini, per la prima volta da quando è arrivato, può iniziare a sorridere davvero.