Atletico Madrid scatenato: pronti 130 milioni, si pesca anche in Serie A

I Colhoneros sono scatenati sul mercato: Diego Simeone vuole rinforzi, occhi anche in Serie A per un top player assoluto

Dare l’assalto a Real Madrid e Barcellona provando a spezzare l’egemonia delle due big in Spagna. L’Atletico Madrid ha le idee ben chiare su quello che dovrà accadere nella prossima stagione, con il Cholo Simeone che vuole tornare a dire la sua sia in Liga che in Champions League.

E così la dirigenza del club biancorosso lavora per mettere nelle condizioni ideali il tecnico argentino per poter quantomeno lottare per i grandi obiettivi. La rosa dell’Atletico subirà quindi un mini restyling nelle prossime settimane, con investimenti quasi senza badare a spese.

Diverse le zone di campo da sistemare, i colchoneros sono pronti a mettere sul piatto oltre 130 milioni di euro per tre colpi. Tre rinforzi chiesti da Simeone che andranno a coprire tre lacune emerse anche al Mondiale per Club e che quindi andranno colmate. E non ci sono buone notizie per i club italiani, considerato come i colchoneros guardano con attenzione anche alla Serie A.

Atletico, è assalto alla Serie A: che botta per l’Inter

Tre rinforzi, dicevamo, uno per reparto. Per coprire il vuoto sulle fasce, il preferito è Jesús Areso, terzino destro dell’Osasuna che ha una clausola di rescissione da 12 milioni di euro. Areso andrà a coprire la partenza di Nahuel Molina che potrebbe finire al Villarreal.

Il terzino dell’Osasuna ha esperienza in Liga ed è un profilo molto apprezzato da Simeone, considerato un calciatore di sicuro affidamento per l’Atletico.

In difesa il grande obiettivo è Cuti Romero, centrale argentino del Tottenham con un passato anche in Serie A. Leadership e senso della posizione oltre che abilissimo in marcatura, l’Atletico è disposto ad investire 80 milioni di euro per strapparlo agli Spurs.

Con Romero, Simeone avrebbe una difesa di livello mondiale che gli permetterà di poter essere competitivo anche in Champions League.

Il terzo colpo, invece, milita in Serie A. Si tratta di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano che è nel mirino anche dell’Inter, tanto che i nerazzurri avrebbero perfino trovato un accordo con il nigeriano per quanto riguarda l’ingaggio. L’Atletico è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il nigeriano, una cifra al momento insufficiente considerato come l’Atalanta ne chieda almeno 55 per il suo gioiello.

I Colchoneros hanno intenzione di creare un attacco devastante aggiungendo Lookman a Griezmann, Julián Álvarez e Sorloth. Al momento è tutto in divenire, però l’Atletico potrebbe essere favorito da un dettaglio di non poco conto, la volontà del calciatore di provare una nuova esperienza in un altro campionato.