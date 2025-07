Non solo Sancho: occhi in Premier per la Juve, nel mirino un altro big

Igor Tudor aspetta rinforzi ed il Dg Comolli guarda con sempre più insistenza in Premier League: nel mirino un altro top player

Quante volte ci si è chiesti cosa serva davvero alla Juventus per tornare a fare paura in Europa? La risposta, spesso, è una sola: qualità davanti. Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un rinforzo offensivo per completare un attacco che ha mostrato troppi alti e bassi nella scorsa stagione.

Da settimane, i dirigenti stanno passando al setaccio il mercato alla ricerca del profilo giusto. E tra le novità più interessanti c’è un asse caldo con il Manchester United, che potrebbe portare a Torino due nomi di peso. Nel frattempo, si prepara l’uscita di Nico Gonzalez: arrivato appena un anno fa, ha deluso e potrebbe salutare già in estate, con l’Arabia e l’Inter pronte ad approfittarne.

Sancho, la trattativa entra nel vivo: l’offerta dei bianconeri

Tra le piste più calde c’è senza dubbio quella che porta a Jadon Sancho. Il talento inglese classe 2000 è finito ai margini a Manchester e, dopo il ritorno dal prestito al Chelsea, è alla ricerca di una nuova chance per rilanciarsi. La Juventus ci lavora da diverse settimane, cercando di trovare l’incastro giusto tra costi e tempi.

Il contratto di Sancho scade nel 2026, ma lo United lo valuta ancora intorno ai 25 milioni di euro: una cifra che a Torino considerano troppo alta per un giocatore che non rientra più nei piani tecnici dei Red Devils.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, qualcosa si è mosso. In serata ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente del calciatore, oltre a un dialogo diretto con il club inglese.

La sensazione è che si stia cercando una formula più sostenibile: si parla di prestito con diritto di riscatto, o di un’operazione scontata se lo United decidesse di alleggerire il monte ingaggi. Sancho, dal canto suo, avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, affascinato dalla possibilità di giocare in Serie A e di essere protagonista in un progetto in costruzione.

Juve, spunta Rashford: idea o qualcosa di più?

Ma il vero colpo a sorpresa potrebbe essere un altro. Sempre secondo Sky, i dirigenti bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio anche per Marcus Rashford. Il classe 1997, reduce da un’esperienza non esaltante in prestito all’Aston Villa, non sembra più centrale nei piani dello United targato Amorim. E anche lui potrebbe cercare rilancio altrove.

La situazione è delicata: Rashford ha ancora mercato e una valutazione attuale che si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Tanti, forse troppi, per le casse juventine, soprattutto se si considera che l’operazione si affiancherebbe a quella di Sancho. Tuttavia, l’idea di una doppia operazione con lo United intriga e non poco la dirigenza, specie se dovessero partire elementi come Vlahovic o se le trattative con il PSG per trattenere Kolo Muani non dovessero andare in porto.

Attenzione anche alla concorrenza: sullo sfondo c’è il Barcellona, che ha inserito Rashford nella sua lista dopo le difficoltà per arrivare a Nico Williams e Luis Diaz. Ma la Juve, con una proposta ben costruita e magari un prestito con riscatto dilazionato, potrebbe giocare le sue carte. L’affare è complicato, ma non impossibile. In fondo, quando si parla di grandi colpi, Torino ha spesso saputo sorprendere.

Due nomi, due scommesse dal sapore internazionale. Ma anche due giocatori in cerca di riscatto, pronti a ritrovare fiducia e minuti lontano da Manchester. Riuscirà la Juve a portarli entrambi in Italia? O ci sarà da scegliere tra talento e sostenibilità? Le prossime settimane promettono scintille.