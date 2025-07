Milan, Tare porta buone notizie dal mercato: c’è anche la mossa a sorpresa di Allegri

Igli Tare lavora incessantemente per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri: arriva intanto una buona notizia dal mercato per i rossoneri

Chi si aspettava una giornata tranquilla dalle parti di Milanello, si sbagliava di grosso. Dopo il 3-0 nell’amichevole contro il Milan Futuro, i rossoneri si sono ritrovati a fare le valigie per la tournée estiva. Ma mentre la squadra si prepara a volare in Asia e Oceania, dietro le quinte la dirigenza del Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato.

I nodi da sciogliere non sono pochi: serve un terzino sinistro affidabile, un centrocampista che alzi il livello e un attaccante con i gol nelle gambe. E intanto spunta anche una novità inaspettata firmata Allegri.

Convocati e sorprese: Allegri dà segnali anche al mercato

La lista dei convocati per la tournée ha fatto subito discutere. Due assenze pesanti: Tommaso Pobega, pronto a rientrare al Bologna, ed Emerson Royal, ancora ai box e nel mirino del Betis. Ma a sorprendere è chi c’è: Noah Okafor e Lorenzo Colombo, dati in uscita, saranno invece in viaggio con il gruppo.

Un’occasione per entrambi di giocarsi una carta importante davanti agli occhi di Allegri. Il tecnico toscano – al debutto ufficiale con i rossoneri – sembra voler testare tutto il materiale a disposizione prima di dare l’ok definitivo alle uscite. E se Malick Thiaw ha rifiutato il Como per restare, c’è curiosità per capire se altri seguiranno lo stesso esempio.

La tournée, che toccherà Singapore, Hong Kong e Perth con sfide impegnative contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory, sarà dunque anche un banco di prova per chi vuole guadagnarsi un posto nella rosa definitiva.

Milan, arriva un segnale forte dal mercato: ora si riapre tutto

Tra le trattative calde, quella per Ardon Jashari resta una delle più intricate e affascinanti. Il centrocampista svizzero, classe 2002, è stato escluso dalla lista dei convocati del Club Bruges per la Supercoppa belga contro il Saint-Gilloise. Un dettaglio? Non proprio. La scelta tecnica dell’allenatore Nicky Hayen sembra un segnale inequivocabile: il Milan è vicino.

Jashari non ha mai nascosto la sua preferenza per il club rossonero, e lo ha dimostrato anche evitando la foto ufficiale del club belga per la stagione 2025/26. Negli ultimi giorni si è allenato da solo, come a voler dire: “Aspetto il Milan“. Il ds Igli Tare ha già presentato un’offerta importante: 32 milioni di base fissa, più 6 di bonus totali (di cui 3 facilmente raggiungibili). Il Bruges però continua a chiedere 40 milioni. La distanza c’è, ma non sembra più insormontabile.

In una sessione di mercato che ha già visto l’arrivo di Luka Modric a Milano, questa potrebbe essere un’altra pedina fondamentale nello scacchiere di Allegri. Un’operazione che, se chiusa, darebbe una nuova dimensione al centrocampo rossonero. Intanto, il tempo scorre: riuscirà il Milan a chiudere prima del debutto in Coppa Italia contro il Bari?

Tra tournée, convocazioni inaspettate e una trattativa che sa di romanzo, il Milan non smette di far parlare di sé. Ma la vera domanda ora è: quanto incideranno queste mosse sull’equilibrio della squadra di Allegri? Restate connessi: i prossimi giorni potrebbero portare altre sorprese. E forse, una nuova firma.