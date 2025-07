Napoli, arriva la clamorosa beffa: accordo trovato e va in Premier

La beffa per il club azzurro è dietro l’angolo: dopo i tanti rinforzi acquistati, arriva il colpo basso, con l’accordo trovato con un club inglese

Terzo giorno di lavoro a Dimaro quello che prenderà il via oggi. La squadra è arrivata giovedì in Trentino e fin dal pomeriggio ha iniziato a sgobbare sui campi di Carciato agli ordini di Conte. De Bruyne protagonista al pari degli altri calciatori che hanno conquistato lo scudetto circa due mesi fa, così come Marianucci, protagonista fin dal primo giorno.

Poi, a scaglioni, sono arrivati gli altri colpi: in primis Lang, ieri è toccato a Lorenzo Lucca mentre in serata è giunto pure Beukema, l’ultimo colpo degli azzurri. E così Conte può lavorare con cinque volti nuovi, la difesa al gran completo – almeno nella zona centrale, perché manca il vice Di Lorenzo – ed ha colmato anche il vuoto sulle corsie esterne offensive.

Insomma, un Napoli rivoluzionato, proprio come gli aveva promesso De Laurentiis nella riunione decisiva per trattenerlo in azzurro. La dirigenza, però, continua a lavorare senza sosta: c’è da completare la rosa, da ultimare una squadra già così competitiva ed in grado di affrontare il doppio impegno.

Il grande obiettivo pronto per l’Inghilterra: che colpo basso

Tra i colpi da mettere a segno c’è anche un altro esterno offensivo sinistro che possa alternarsi a Noa Lang. In questo caso, la trattativa. forse la più difficile e complicata per la dirigenza azzurra: il prescelto è infatti Dan Ndoye, esterno svizzero in forza al Bologna, irritato per com’è finita la vicenda Beukema.

La prima offerta da 37 milioni di euro circa è stata respinta al mittente dai felsinei che ne chiedono almeno 45. Troppi per i partenopei decisi a trattare per limare le differenze, forti di un accordo già trovato con il calciatore. Già, peccato che su Ndoye si è inserito a gamba tesa anche un club della Premier League pronto a soffiare il calciatore al Napoli.

Si tratta del Nottingham Forest che ha raggiunto l’intesa con il calciatore e potrebbe presto presentare la prima offerta al Bologna. Il ds rossoblu Di Vaio ha ammesso come vi siano altri club sul calciatore ed al contempo il classe 2000 sta anche valutando la possibilità di rinnovare il suo contratto con il Bologna stesso.

Una situazione in divenire insomma, con il Napoli che potrebbe anche decidere di abbandonare definitivamente la pista. Sul taccuino dei dirigenti azzurri, infatti, c’è già l’alternativa, molto gradita a Conte. Si tratta di Federico Chiesa, classe ’97 ed in uscita dal Liverpool, in cerca di rilancio dopo una stagione decisamente da dimenticare.

Chiesa interessa anche al Milan ma il Napoli qualora decidesse di affondare il colpo, lo porterebbe a casa senza problemi.