Chiesa, da campione saluta la Premier: torna in Serie A, sfida tra due big

L’ex esterno della Juve ha vinto la Premier League con il Liverpool ma è pronto a salutare l’Inghilterra: torna in Italia, due top club se lo contendono

Uno scudetto vinto ma non da protagonista. Il destino beffardo di Federico Chiesa che peraltro solo nell’ultimo turno di Premier League ha avuto la certezza matematica di poter ricevere la medaglia che spetta ai Campioni d’Inghilterra. Il regolamento è infatti chiaro in tal senso: bisogna disputare almeno cinque presenze per poter essere premiato.

E Chiesa era arrivato appena a quattro, peraltro con una media di 18′ disputati. Il suo ingresso in campo all’82’ nella gara persa contro il Chelsea – otto minuti più recupero quindi per lui – gli ha permesso di collezionare la presenza numero 5 e potersi quindi fregiare di medaglia e titolo di Campione d’Inghilterra.

Un magro bottino per un calciatore che immaginava decisamente diversa la sua esperienza al Liverpool. Ed invece l’ex Juve ha vissuto una stagione da comprimario che gli ha fatto perdere anche la maglia dell’Italia. Un qualcosa di irripetibile anche nella prossima stagione, considerato come sarà l’anno del Mondiale (ammesso che l’Italia vi prenda parte).

Chiesa, le panchina in serie e l’addio a fine stagione: Ramadani a Liverpool

Ecco perché sembra molto probabile un partenza in estate di Chiesa dopo appena una stagione. La scorsa estate il Liverpool l’ha pagato appena 12 milioni di euro ma in stagione non è mai riuscito a dare il suo contributo. Il costo irrisorio si è trasformato in un investimento sbagliato per i Reds, con il feeling tra l’esterno ed il calciatore mai scattato definitivamente.

I tanti infortuni, la difficoltà ad entrare in forma, ma anche la consapevolezza di avere davanti un mostro sacro come Mohamed Salah, all’ennesima stagione scintillante tanto da rinnovare ancora con i Reds. E così la stagione è scivolata via tra molte panchine e tante tribune e poco altro.

Ecco perché nei prossimi giorni è atteso a Liverpool Fali Ramadani, il potente agente del calciatore che si siederà a tavolino con i dirigenti del Liverpool per il punto della situazione.

Che sfida per l’esterno: due top club se lo contendono

Non è escluso un ritorno in Serie A di Chiesa. Da un lato il calciatore vorrebbe restare in Inghilterra per giocarsi le sue carte e provare a riscattarsi dopo una stagione deludente, dall’altro però vuole tornare ad essere protagonista. E la Serie A è senza dubbio il giardino di casa ideale per tornare a brillare come fatto finora.

Una soluzione, quella del nostro campionato, caldeggiata anche da Luciano Spalletti che l’ha quasi invitato a tornare in Serie A per potersi conquistare nuovamente la maglia della Nazionale. Già, ma dove potrebbe giocare Chiesa nella prossima stagione?

In primis c’è il Napoli pronto ad accoglierlo a braccia aperte. De Laurentiis ha promesso ad Antonio Conte una campagna acquisti faraonica ed un budget robusto per il mercato, almeno 150 milioni di euro. Ed il tecnico, per rinforzare le corsie esterne vedrebbe di buon occhio il calciatore, che peraltro avrebbe già voluto in azzurro nella scorsa stagione.

Non manca, però, l’alternativa. Si tratta del Milan che nella prossima stagione dovrebbe dare vita ad una mini rivoluzione. Sergio Conceiçao potrebbe restare sulla panchina rossonera – anche se al momento sembra più probabile un suo addio – e la dirigenza è pronta ad un restyling con Moncada pronto a portarlo a Milano.