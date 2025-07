Napoli scatenato sul mercato: Conte sorride, De Laurentiis sogna la doppietta scudetto-Champions

Si era già capito, al momento della conferma di Antonio Conte, che il Napoli volesse fare di tutto per confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, ripartendo in pole position anche per la nuova stagione. Ed è esattamente quello che sta avvenendo, con una compagine azzurra che si sta rivelando protagonista del calciomercato, dando segnali importanti a tutta la concorrenza. Chi vorrà scalzare i partenopei dal trono, dovrà darsi parecchio da fare, altroché. Inter, Juventus e tutte le altre sono avvisate.

Dopo gli acquisti di De Bruyne e Marianucci a giugno, De Laurentiis, Manna e i loro collaboratori hanno accelerato nuovamente. Il trittico Noa Lang-Beukema-Lucca va a rinforzare in maniera sostanziale la rosa a disposizione di Conte e prova a renderla ancora più competitiva per la nuova stagione, anche perché questa volta ci sarà anche il fronte Champions da gestire. Per il ritorno nella massima competizione europea, il Napoli non nasconde di certo le proprie ambizioni, anzi.

È un mercato da voti già abbastanza alti, per i campioni d’Italia in carica, ma non è ancora finita qui, anzi. Con Nicola Lo Conte, redattore di Calciomercato.it, vediamo quali prospettive attendono il Napoli da qui in avanti.

Prende forma il Napoli 2.0 di Conte: che cosa manca per rendere davvero completa la squadra?

Non è un mistero che Conte chiedesse a De Laurentiis una squadra con un maggior numero di alternative a disposizione, un desiderio che aveva già manifestato nel mercato di gennaio e che in quel momento era stato sostanzialmente disatteso. Adesso, il presidente partenopeo sta sfoderando decisamente l’artiglieria pesante e sta accontentando il suo allenatore con innesti di fascia elevata e funzionali a integrare la rosa.

Ma manca ancora qualcosa per completare del tutto l’organico e renderlo competitivo per affrontare tutte le competizioni. La ricerca si concentrerà su un portiere di riserva di buon livello, un laterale di fascia destra, un altro ricambio offensivo. Magari, se ce ne sarà la possibilità, un vero ricambio di Anguissa a centrocampo, una figura che attualmente appare mancare nell’organico.

Quali sono i nomi che dobbiamo attenderci per il Napoli nei prossimi giorni?

Cominciando da colui che dovrà vestire i panni del vice Meret, si registra un ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic del Torino, pista di cui si era parlato già in precedenza. Sulla fascia, il nome prescelto pare quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, giocatore giovane e di cui si parla un gran bene. In attacco, dopo il colpo Beukema si continua a trattare con il Bologna per Ndoye, ma, qualora il forcing per lo svizzero non andasse a buon fine, si virerà su altri profili. Cercando magari di cogliere occasioni suggestive dal mercato internazionale. Una di queste potrebbe portare addirittura a Jack Grealish, giocatore in uscita dal Manchester City e che i britannici potrebbero anche pensare di cedere a cifre non astronomiche.

La scelta del vice-Lukaku è ricaduta su Lucca: è la decisione giusta?

Lucca non era l’unico nome che il Napoli stava seguendo come centravanti da accostare al belga, lo sappiamo. Troppo alta si è rivelata la montagna per Darwin Nunez, ma alla fine l’attaccante prelevato dall’Udinese non è certo una soluzione di ripiego.

Il classe 2000 è un profilo in forte crescita, viene da una stagione da 14 gol complessivi in Friuli, ha le caratteristiche fisiche e tecniche ideali per una squadra di Conte ed è un giocatore gradito al tecnico pugliese, che potrà quest’anno provare a effettuare rotazioni con maggiore efficacia nel reparto avanzato, avendo un ricambio adeguato per Lukaku senza cambiare troppo le caratteristiche nel momento di un avvicendamento.

Osimhen, De Laurentiis riesce nel muro anti-Serie A: a chi avrebbe fatto più comodo nel nostro campionato?

Si sta risolvendo, forse, quella che è stata una telenovela che di sicuro ha condizionato molto il Napoli negli ultimi due anni. Il concretizzarsi del trasferimento definitivo al Galatasaray può accontentare tutte le parti in causa, dal punto di vista economico e non solo.

Fondamentale l’aver posto un freno alle manovre, dietro le quinte, di altri club italiani che avrebbero potuto provare ad accaparrarsi Osimhen il prossimo anno. Rimane un giocatore in grado di spostare gli equilibri nel nostro campionato. Una Juventus con Osimhen tra le proprie fila sarebbe stata una candidata chiara per lo scudetto. Anche Allegri, al Milan, avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche, anche se il Diavolo, per il momento, pare rimanere in seconda fila.

Napoli tra campionato e Champions: che tipo di ambizioni possono coltivare gli uomini di Conte?

La continuità tecnica e gli acquisti di mercato già effettuati pongono il Napoli nella condizione di favorito attuale per il primato in classifica. Mancano ancora diverse settimane alla fine della sessione di trasferimenti e dunque alla definizione effettiva degli equilibri, almeno sulla carta, ma le potenzialità per confermarsi in Serie A ci sono tutte. E con altri innesti il Napoli potrebbe riuscire a farsi largo anche in Champions.

È questa la sfida principale per De Laurentiis e Conte. Per il primo, dal punto di vista del prestigio e dal punto di vista economico. Per il secondo, per riuscire finalmente a interrompere quella che in carriera è stata una tradizione piuttosto negativa.