Sancho alla Juve, il retroscena che non t’aspetti: Marotta “aiuta” i rivali

Jadon Sancho alla Juventus, l’affare è in dirittura d’arrivo: l’Inter è fondamentale nella chiusura dell’affare, il retroscena è clamoroso

Vi siete mai chiesti cosa spinga un calciatore a puntare tutto su un progetto, anche prima che le carte siano tutte sul tavolo? È il caso di Jadon Sancho, che ha deciso: la sua prossima tappa ideale è la Juventus. I bianconeri, d’altra parte, sono pronti a stringere i tempi con il Manchester United, nonostante l’ombra ingombrante del Chelsea, ancora in agguato.

Sancho è convinto della sua scelta: ha dato il suo sì ai bianconeri, attirato dal progetto sportivo e dalla prospettiva di ritrovare minuti e centralità. Il problema? Prima di affondare il colpo, la Juventus deve fare spazio, e una cessione importante diventa inevitabile. Qui entra in scena un altro nome caldo di questo luglio rovente: Nico Gonzalez.

Sancho-Juve: i dettagli della trattativa con lo United

La dirigenza bianconera ha già avviato i contatti concreti con lo United, che non considera più Sancho un tassello centrale del proprio progetto. L’idea è quella di intavolare un’operazione che possa soddisfare entrambe le parti: prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, magari legato a presenze o qualificazione in Champions.

Il nodo resta l’ingaggio del giocatore, ma il club torinese punta sulla volontà del ragazzo per trovare una quadra. Il Chelsea osserva, pronto a inserirsi se l’affare dovesse rallentare. Ma la preferenza dell’inglese è chiara: vuole la Juve. Un segnale forte, che ora spinge Giuntoli a muoversi con decisione. A patto, però, che si riesca a liberare un posto nel reparto offensivo.

La Juve deve vendere: Nico Gonzalez il primo indiziato

Il nome cerchiato in rosso è proprio quello dell’argentino ex Fiorentina. Arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, Nico Gonzalez non ha inciso come sperato. Qualche lampo, ma troppa discontinuità. Ora, davanti a un’offerta convincente, la Juve è pronta ad ascoltare. Servono almeno 30 milioni di euro per non generare una minusvalenza, ma il mercato per lui non manca.

In questo intreccio che coinvolge almeno tre club, tutto parte da Ademola Lookman: è lui il primo obiettivo dell’Inter, che ha già recapitato un’offerta da 40 milioni all’Atalanta. Ma se i bergamaschi dovessero cedere, allora proprio Gonzalez diventerebbe la prima alternativa per i nerazzurri. E l’Atalanta, che potrebbe salutare Lookman, ha già avviato i primi sondaggi per l’argentino.

Inter, Atalanta e non solo: Gonzalez conteso da tre club

In questo momento sono almeno tre i club che hanno messo gli occhi su Nico: Inter, Atalanta e persino l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che lo stima da tempo. L’Inter lo vede come piano B rispetto a Lookman, ma tiene vivo il contatto con l’entourage. La Dea, invece, lo considera il profilo perfetto per raccogliere l’eredità del neo Pallone d’Oro africano 2024, sia per caratteristiche tecniche sia per costi.

E poi c’è l’ipotesi estera: l’Arabia Saudita, con l’Al Ahli, ha fatto più di un sondaggio. Gonzalez, però, preferirebbe restare in Europa e rilanciarsi in un contesto competitivo. L’ultima stagione lo ha visto collezionare 38 presenze tra campionato e coppe, con 5 gol e 4 assist, ma con prestazioni troppo altalenanti per convincere davvero Allegri (o chi per lui, se il tecnico dovesse cambiare).

Il futuro dell’attaccante argentino è un crocevia che può sbloccare il mercato bianconero. Se Gonzalez parte, Sancho arriva. Ma l’equilibrio è delicato e ogni mossa dev’essere calibrata. Per la Juve non è solo una questione di numeri, ma di strategia e visione.

La sensazione è che tutto possa sbloccarsi nei prossimi giorni. Ma la domanda resta: in un’estate in cui la Juventus sogna il colpo alla Sancho, sarà davvero Nico Gonzalez il sacrificato per fare spazio?