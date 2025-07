Kolo Muani, un aspetto che la Juve non aveva considerato: perché ora cambia tutto

La Juventus sta lavorando per trattenere in bianconero il bomber francese ma spunta un nuovo imprevisto che può cambiare tutto

Ben 22 partite con 10 gol e tre assist. Numeri davvero di riguardo per Kolo Muani con la maglia della Juventus. Arrivato a gennaio e voluto fortemente da Thiago Motta, il francese si è subito imposto mostrando le sue qualità e segnando gol a raffica. E nonostante il periodo di flessione, anche con Igor Tudor il bomber francese, superato il momento di flessione, ha proseguito sulla strada delle reti pesanti e decisive.

Ecco perché anche il tecnico croato si è alla fine convinto: Kolo Muani è da tenere nella rosa bianconera, quasi a tutti i costi nonostante i bianconeri abbiano già ingaggiato Jonathan David. D’altronde Vlahovic è in uscita ed una coppia formata dal francese e dal canadese si amalgama bene, almeno nelle intenzioni dell’allenatore.

La situazione, però, non è così semplice, anzi. Il Paris Saint Germain è pronto a cedere il suo centravanti ma chiede un prestito oneroso di 10 milioni di euro più obbligo di riscatto a 30. Un totale di 40 milioni, insomma, cifre fuori portata per il club bianconero che negli ultimi sei mesi ha usufruito del calciatore in prestito secco.

Kolo Muani, nuovo imprevisto per i bianconeri: la novità

Una situazione complicata, quindi: il PSG, d’altronde, non vuole mettere a bilancio una minusvalenza dopo aver pagato il calciatore ben 90 milioni per strapparlo all’Eintracht Francoforte nell’estate del 2023. Il calciatore, a Parigi, non ha mai nemmeno lontanamente replicato i numeri in Bundesliga: da qui la decisione di cederlo ma alle giuste condizioni.

Nel frattempo, con la situazione che non si sblocca, Luis Enrique ha fatto la prima mossa. Vacanze finite per Kolo che, dopo aver disputato il Mondiale per club con la maglia della Juve, è stato convocato per il ritiro del PSG che prenderà il via il 23 luglio. E proprio negli Stati Uniti i tifosi della Juve potrebbero aver visto gli ultimi minuti in bianconero di Kolo.

Almeno con la maglia della Juve, perché il futuro del francese potrebbe essere ancora con quei colori. Dalla Premier League, infatti, un notevole interesse lo sta mostrando il Newcastle. La squadra allenata da Eddie Howe rischia di perdere Isak, il bomber svedese valutato oltre 100 milioni di euro e conteso dal Liverpool e dai club sauditi.

Va da sé che sia dovesse andare ai Reds che in Arabia, il Newcastle a quel punto avrebbe i fondi necessari per soddisfare le richieste del Paris Saint Germain e chiudere definitivamente l’affare. Sul calciatore ci sarebbe anche il Manchester United: i Red Devils sono alle prese con l’ennesima rivoluzione: già spesi oltre 70 milioni per Cunha, in lista di sbarco vi sono Zirkzee ed Hojlund.

E Kolo Muani? Il francese ha già affermato di trovarsi bene alla Juve e di essere pronto a continuare alla Continassa ma difficilmente direbbe no ad un’avventura in Premier League.