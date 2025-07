Zirkzee, l’Atalanta è in pole position: l’indizio fa sognare i tifosi

C’è un nome che accende l’immaginazione dei tifosi e un indizio che ha fatto rumore. L’Atalanta fiuta l’occasione e prepara la mossa giusta. Il ritorno in Serie A è più di una suggestione

L’Atalanta ha chiuso la cessione di Retegui all’Al-Qadsiah, e adesso si apre un’altra partita. Quella per il sostituto. Non uno qualunque, ma uno che possa reggere il paragone con il capocannoniere dello scorso campionato. Ora che Juric ha preso in mano la squadra, è il momento di costruire un attacco all’altezza. E tra i nomi emersi, uno sta facendo battere forte il cuore dei tifosi.

È vero che Scamacca tornerà. E già questo, sulla carta, sarebbe sufficiente a garantire qualità e gol. Ma parliamoci chiaro: viene da una stagione completamente saltata. Infortunio serio, lunga inattività, condizione ancora tutta da verificare. Non si può pensare che torni e risolva tutto da solo. Servirà tempo. E servono alternative. Meglio ancora se non solo alternative.

Il nome che più stuzzica in questo momento è quello di Joshua Zirkzee. Uno che in Italia ha già fatto vedere cose importanti, e che conosce bene il campionato. È esploso con Thiago Motta al Bologna, poi il salto in Premier League, direzione Manchester United. E lì, invece, ha trovato una strada tutta in salita.

Pochi gol (5 fra campionato ed Europa League), gerarchie complicate, un contesto che non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio. E ora lo United, che sta rifacendo il look al reparto offensivo, lo ha messo praticamente ai margini. Sta cercando acquirenti. Non a caso, il suo nome circola da mesi tra diverse squadre italiane. Ma chi sta accelerando sul serio è l’Atalanta.

Zirkzee all’Atalanta: dai bookies un indizio importante

I 65 milioni incassati da Retegui danno margine, e Zirkzee è un profilo che piace. Forte fisicamente, ma con piedi da trequartista. Uno di quelli che non danno punti di riferimento. Juric con un giocatore del genere ci andrebbe a nozze. Le prime mosse ci sono già state, i contatti sono avviati. Si tratta, si ragiona su cifre e formula. Ma intanto c’è qualcosa che ha acceso le speranze.

C’è un indizio che non dà sicuramente indicazioni certe ma spesso anticipa parecchio. I bookmaker. Quando iniziano ad abbassare le quote in modo drastico su una destinazione, raramente sbagliano. E al momento la squadra data più probabile per il futuro di Zirkzee è proprio l’Atalanta. Che al momento è data a 2.50 contro i 3.50 della Juve e i 4.50 del Milan. Ci sono anche Inter e Napoli a 6.00, ma sono sicuramente più defilate.

E allora è bastato questo per scatenare i commenti, le speranze, le ipotesi. I tifosi della Dea si sono messi già a fare i conti con le formazioni. Scamacca e Zirkzee insieme? Oppure alternanza? Juric potrebbe davvero disegnare un attacco come pochi in Serie A. Tecnico, potente, imprevedibile. E il ritorno di Zirkzee nel nostro campionato sarebbe anche una bella notizia per chi ama il fantacalcio.

Un profilo perfetto per fare bonus, per accendere le partite. E per riportare a Bergamo un entusiasmo che nonostante l’addio di Gasperini, con la Champions alle porte, è pronto a esplodere di nuovo.