Dalla Juve all’Atletico Madrid: 40 milioni ed affare chiuso

Una delle operazioni più importanti si sta per chiudere: l’Atletico è pronto a sborsare 40 milioni di euro per l’ormai ex calciatore bianconero

Il mercato è in pieno fermento. I club hanno già iniziato i ritiri pre campionato e mancano solo alcune società all’appello, tra cui la Juve che ha disputato il mondiale per Club e quindi inizierà la preparazione più tardi. I bianconeri sono in ritardo anche per quanto riguarda il calciomercato.

Le indicazioni giunte dagli Stati Uniti hanno reso chiaro lo schema tattico che ha in mente Tudor: si parte dal 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle dell’unica punta e due esterni a tutta fascia. Ruoli che vanno coperti acquistando calciatori sul mercato perché proprio assenti nell’organico bianconero.

Fin qui è arrivato il solo Jonathan David che di certo non risolve il problema in attacco: il canadese, infatti, da solo non può bastare considerato come Vlahovic sia in lista di sbarco e Kolo Muani al momento non è della Juve, con palesi difficoltà nel chiudere la trattativa con il PSG.

La dirigenza sta lavorando su Jadon Sancho ma al contempo è anche impegnata a sfoltire l’organico. Il bilancio va tenuto d’occhio, l’era delle spese folli è finita e così Comolli deve dapprima vendere e fare cassa per poi investire. E va da sé che questo “piccolo” problema sta rallentando non poco il mercato.

Juve, brutto colpo: va da Simeone

Gli addii di Mbangula e Weah dovrebbero presto dare un’accelerata, almeno per quanto riguarda il mercato in entrata della prima linea. Tudor, però, ha bisogno di rinforzare anche la difesa che nella scorsa stagione è stata di gran lunga il punto debole della squadra. Il ritorno in campo di Bremer dopo il grave infortunio – peraltro ancora deve giocare un minuto – da solo non bastare.

La Juve avrebbe bisogno di un centrale di sostanza, di quel Renato Veiga che fin dall’arrivo lo scorso gennaio ha convinto tutti. In prestito secco dal Chelsea, però, i bianconeri non hanno avuto la forza di riscattarlo ed acquistarlo a titolo definitivo. D’altronde i Blues hanno sempre valutato il centrale almeno 40 milioni di euro, una cifra troppo impegnativa per le casse bianconere.

Il 21enne non rientra nei piani dei Blues freschi vincitori del Mondiale per Club e così si cercano acquirenti per il calciatore. Due le squadre interessate al suo cartellino: si tratta dell’Atletico Madrid e del Bayern Monaco. I colchoneros hanno mostrato la maggior attenzione nei confronti del calciatore, ammaliati dalla possibilità di utilizzarlo sia come centrale che come terzino sinistro.

L’operazione è tutt’altro che vicina alla conclusione ma nelle prossime ore l’Atletico potrebbe sferrare l’affondo decisivo per portare a Madrid il centrale lusitano.