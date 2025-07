Vlahovic, settimana decisiva? La Juve prepara una mossa a sorpresa: di cosa si tratta

Per l’attaccante serbo potrebbe essere la settimana decisiva, con il club bianconero che starebbe valutando una mossa a sorpresa: di cosa si tratta

Restano giorni caldi quelli che vedono come protagonista Dusan Vlahovic. L’attaccante è sempre più lontano dalla Juventus, ma nessuna pretendente si è fatta avanti concretamente per portarlo via quest’estate. Il costo del cartellino non è così elevato, essendo in scadenza di contratto, e con una cifra intorno ai 30 milioni di euro potrebbe trovare l’accordo per l’addio.

Più complesso l’aspetto legato al suo stipendio. L’attaccante, infatti, percepisce 12 milioni di euro all’anno, uno dei motivi per cui i bianconeri starebbero spingendo verso una sua partenza. Le società interessate, però, non sono ovviamente disposte a pagare una somma simile, ritenuta davvero eccessiva per la maggior parte dei club europei. E, al momento, l’Arabia non si è fatta realmente avanti.

Vlahovic aspetta la cessione: i prossimi passi della Juventus

Si è venuta così a creare una situazione di stallo nell’affare Vlahovic. Il centravanti attende una proposta concreta e non solo sondaggi, come quelli fatti da Milan e Fenerbahce. I rossoneri si sono mostrati interessati, ma non si sono mai fatti avanti realmente per provare ad acquistare il giocatore, così come i turchi allenati da Mourinho.

Secondo quanto riportato da La Stampa in giornata, la Juventus avrebbe scelto questa come settimana clou per definire una volta e per tutte il futuro di Vlahovic. Comolli, dirigente bianconero, e Darko Ristic, agente del calciatore, si dovrebbero incontrare nei prossimi giorni, prima del ritiro della squadra, per fare un punto sulla cessione del classe 2000.

Una volta definiti gli accordi di prezzi e possibili destinazioni, la dirigenza juventina potrà muoversi più concretamente anche per il sostituto. Dopo Jonathan David, infatti, il tentativo di affondo verrà fatto per Kolo Muani e il suo arrivo a titolo definitivo. Il Paris Saint Germain sembrava restio alle cifre offerte dalla Juve, ma le parti dovranno tornare a dialogare.

Parallelamente, è nata la pista Hojlund, che sembra più lontano dal Manchester United e starebbe valutando un ritorno in Italia. Trattative che si sbloccheranno solamente una volta lasciato partire Vlahovic, che vuole tornare a giocare con continuità e rialzando il proprio rendimento, rimasto costante ma non così eccezionale rispetto alle richieste di una società come la Juventus.