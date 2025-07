Juve, Kolo Muani diventa un miraggio: Tudor sceglie altro, due i bomber nel mirino

Kolo Muani è un’opzione sempre più difficile per Comolli: la dirigenza bianconera ha già individuato due alternative

Otto i gol in Serie A in 16 presenze, 10 totali (in 22 gare disputate) considerato anche il Mondiale per club in appena sei mesi. L’impatto di Kolo Muani con la Juventus è stato più che positivo, addirittura eccellente sotto alcuni punti di vista. Il bomber francese, voluto fortemente da Thiago Motta, è stato senza dubbio uno dei migliori acquisti della Juve nella scorsa stagione.

Ha superato anche il momento di flessione – più che legittimo – e nel frattempo, prima e dopo, ha sempre segnato. Un attaccante in grado di fare reparto da solo ma anche di dialogare con i compagni. Insomma, un calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero tant’è che anche Tudor aveva chiesto alla dirigenza la sua riconferma.

Più facile a dirsi che a farsi. La Juve ci ha provato (e lo sta facendo tuttora) ma la situazione è decisamente complessa. Il francese lo scorso gennaio è arrivato con la formula del prestito secco e non mancano i problemi per acquistarlo dal PSG. I transalpini non hanno certo problemi a cederlo, anche perché è fuori dai progetti di Luis Enrique, ma chiedono almeno 50 milioni.

L’obiettivo è non mettere a bilancio una minusvalenza avendolo pagato nell’estate 2023 oltre 80 milioni di euro. La Juve, però, non ha i fondi necessari per portare a termine questa operazione ma al contempo ha bisogno di un centravanti, considerato come Vlahovic sia in uscita ed il solo Jonathan David non può bastare.

Juve, si sceglie il nuovo bomber: una pista porta a Parigi

Comolli ha ben chiare le necessità della rosa ma al contempo deve fare i conti con il bilancio. Non si può sforare e soprattutto bisogna prima fare cassa per poi investire. Una situazione che ha frenato parzialmente fin qui il mercato dei bianconeri, con un solo colpo messo a segno.

In vista del raduno previsto per giovedì, però, sembra pronta l’accelerata decisiva. Chiuso con il Porto l’acquisto di Conceiçao che resterà in bianconero, la Juve stringe per Sancho e scandaglia il mercato dei bomber. Sono due le nuove opzioni vagliate alla Continassa.

Una porta nuovamente a Parigi. Proprio il PSG, infatti, potrebbe risolvere il problema della Juve con Gonçalo Ramos. Anche il bomber lusitano è in uscita dal Paris Saint Germain e potrebbe essere una soluzione interessante per la squadra bianconera. Nell’ultima stagione non ha trovato spazio ed è desideroso di rilanciarsi nell’anno del Mondiale che vuole vivere da protagonista con il Portogallo.

Acquistato nel 2023 per 65 milioni più 15 di bonus, il portoghese non ha mai incantato Luis Enrique e visti gli ottimi rapporti con la Juve si potrebbe trovare un accordo. L’altra pista conduce a Rasmus Hojlund. Il danese è arrivato nel 2023 a Manchester per 80 milioni ma non ha mai convinto i Red Devils, con prestazioni altalenanti e pochi gol.

Ecco perché lo United ha aperto alla cessione in prestito del calciatore con riscatto fissato a 50 milioni. Hojlund, d’altronde, non fa parte dei piani di Amorim per la prossima stagione e gli arrivi sia di Cunha che di Mbeumo chiudono ulteriormente gli spazi al 22enne che in Serie A aveva mostrato il suo potenziale con 10 gol al primo anno nell’Atalanta.