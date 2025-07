Soldi arabi per Nico Gonzalez, ma la sua destinazione è dietro l’angolo

L’esterno argentino è sempre più vicino alla cessione: la Juve spera nei soldi arabi ma non necessariamente per andare in Arabia Saudita

Nico Gonzalez è sicuramente un calciatore di quelli che la Juve vuole cedere. Tudor ha provato a valorizzarlo nel finale dello scorso campionato, inserendolo nel sistema, cercando di dargli un senso tattico dentro quel modulo. Ma il rendimento è rimasto incerto, le risposte non sono mai state davvero convincenti.

Poi è arrivato il Mondiale per Club. E lì, anche le ultime illusioni sono svanite. Le sue occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate. Da lì in poi è iniziata la discesa. Non per colpa di qualcuno, ma perché a un certo punto si capisce che una storia non funziona. È scivolato indietro nelle gerarchie, fino a diventare, di fatto, un problema da risolvere. E infatti il mercato sta raccontando proprio questo.

La Juventus ha fatto altre scelte. Ha responsabilizzato Kenan Yildiz, ha riscattato Francisco Conceiçao investendo una cifra importante, e ora si sta muovendo per chiudere Jadon Sancho. L’idea è chiara: avere almeno tre trequartisti veri, funzionali, pronti. Per riuscirci, ha già salutato Mbangulà e Weah, e un’altra cessione è praticamente in dirittura.

E in questo contesto, è ovvio che per Nico Gonzalez non c’è posto. La Juventus vuole darlo via, ma non è semplice. Il problema è che l’estate scorsa è stato pagato una cifra consistente, e oggi nessuno vuole avvicinarsi a quella valutazione. Comolli lo ha ufficialmente messo sul mercato, ma le uniche risposte al momento sono arrivate da squadre arabe. E Gonzalez, per ora, l’Arabia Saudita non la prende proprio in considerazione.

Nico Gonzalez, sviluppo a sorpresa: c’è l’Atalanta coi soldi di Retegui

Sta prendendo forma però un’altra ipotesi. Che non ha nulla di esotico. È molto più concreta, molto più vicina. Una squadra che ha appena incassato una montagna di soldi proprio dall’Arabia Saudita e che ora, paradossalmente, potrebbe reinvestirli per portarsi a casa un giocatore argentino con la valigia pronta.

L’Atalanta. Ha venduto Mateo Retegui per 68 milioni di euro. Una cifra enorme, che ha sistemato i conti e sbloccato il mercato. Un primo colpo c’è già stato con Sulemana. Ma si lavora a un restyling ancora più profondo, soprattutto davanti.

Perché Lookman sta per andare all’Inter. L’Atalanta prende tempo, ma il calciatore ha già deciso. Spinge per partire, e prima o poi lo lasceranno andare. E allora, per sostituirlo, servirà un esterno. Uno forte, che conosca il campionato, che abbia qualità e voglia di rilanciarsi. Ecco che il nome di Nico Gonzalez torna prepotente.

L’anno scorso, prima che andasse alla Juve, l’Atalanta ci aveva pensato davvero. C’era stato un sondaggio concreto, spinto da Gasperini, che lo stimava parecchio. Oggi c’è Ulrich, che non è Gasperini, ma ha preso quel testimone lì. E se D’Amico trovasse la formula giusta, con un prestito o un obbligo condizionato, senza esborsi immediati e pesanti, l’operazione potrebbe davvero andare in porto.

Sarebbe vantaggioso per tutti. Per la Juve, che si toglierebbe un peso a bilancio. Per l’Atalanta, che completerebbe la batteria offensiva con un nome già pronto. E per lo stesso Nico Gonzalez, che avrebbe una nuova opportunità in Serie A senza dover attraversare mezza Asia. Torino-Bergamo, macchina e via. Un salto breve, per cambiare tutto. Perché non tutti sono pronti a prendere i soldi dell’Arabia. Alcuni preferiscono ancora provarci qui.