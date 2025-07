Gravina silura Retegui: Gattuso può sorridere, sta venendo fuori l’attaccante per i Mondiali

Mateo Retegui è un nuovo calciatore dell’Al Qadisiah e per lui le porte dell’Italia sembrano chiudersi: Gattuso potrebbe però avere un nuovo bomber per il Mondiale

Mateo Retegui è un nuovo calciatore dell’Al Qadisiah. L’ufficialità è arrivata ieri e così si chiude dopo appena una stagione il capitolo del bomber della Nazionale a Bergamo. Retegui lascia l’Atalanta in cambio di un assegno da 68,5 milioni di euro per la Dea che mette a segno una plusvalenza maxi. Al calciatore, invece, un quadriennale da più di 20 milioni a stagione.

Tutti felici e contenti? Non proprio. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina certamente non lo è. Non più tardi di qualche giorni fa si espresse a chiare lettere sul trasferimento. “Dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra” aveva sottolineato.

E, se il concetto non fosse abbastanza chiaro, Gravina ha aggiunto la sua posizione. “Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta ad avere una formazione ben diversa“.

“È un calciatore per noi fondamentale che si allontana, come purtroppo è avvenuto per altri. Speriamo di custodirlo nella maniera migliore possibile“. Di fatto un siluramento in piena regola. Le porte dell’Italia per Retegui sembrano chiuse o quasi. Certo, dipenderà molto dal suo rendimento in Arabia perché se continuerà a segnare gol a raffica, beh, potrebbe essere difficile non convocarlo.

Italia, il “nuovo” bomber per Gattuso: perché è la scelta migliore

Di certo c’è che Gattuso ha già un problema di non poco conto, almeno all’apparenza. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il CT può contare ad occhi chiusi su Moise Kean, peraltro rimasto a Firenze, nella comfort zone per non perdere la maglia azzurra. Il campionato, poi, darà i suoi verdetti e soprattutto suggerirà a Gattuso quali calciatori convocare per le qualificazioni e – si spera – per il Mondiale.

Ciro Immobile non è più giovanissimo ma è tornato in Italia e potrebbe convincere Gattuso che lo conosce benissimo, Scamacca invece sembra pronto a recuperare il terreno perso prendendosi la maglia da titolare dell’Atalanta. Occhio, poi, a Pinamonti ma anche a Piccoli o Colombo.

C’è, però, un altro calciatore che ha la chance più grandi di diventare l’alter ego di Kean in Nazionale fino, magari, a prendersi la maglia da titolare. Ci riferiamo a Lorenzo Lucca, neo bomber del Napoli. Il trasferimento in questa sessione di mercato sembra quasi salvifico per il bomber.

“Ci siamo sentiti col mister in estate, mi ha chiesto come stavo, in ottica nazionale sono venuto qui e Napoli è sempre stato l’unico mio obiettivo, la mia prima scelta. Mi hanno voluto fortemente, è un percorso che sta iniziando e che può finire poi benissimo con i Mondiali e devo giocarmi le mie carte nella maniera corretta e lavorare settimana dopo settimana“.

Queste le parole di Lucca in conferenza stampa incentrate su Gennaro Gattuso. Insomma, i due si sono sentiti e l’opzione Napoli può essere la migliore per il bomber. Con gli insegnamenti di Conte può infatti crescere e migliorare ma soprattutto può mettersi in luce in campionato ed accumulare esperienza internazionale in Champions League.

Probabilmente, rispetto all’Udinese, avrà un minutaggio inferiore ma potrà sopperirlo con la crescita che potrebbe realizzare in un club come quello azzurro. Vedremo se Conte riuscirà a regalare il nuovo bomber all’Italia.