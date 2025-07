Kean, clausola scaduta e sviluppo inatteso: l’offerta è faraonica

Moise Kean continua ad essere uno dei calciatori più ambiti sul mercato nonostante la clausola sia scaduta: arriva ora un risvolto inatteso

Chi avrebbe mai scommesso su un Moise Kean capace di mettere a segno 19 gol in Serie A in una sola stagione, chiudendo al secondo posto nella classifica marcatori? Eppure è successo.

Dopo essere stato spesso considerato un talento sprecato, l’attaccante astigiano si è rilanciato alla grande con la maglia della Fiorentina, lasciandosi alle spalle le ombre dell’esperienza alla Juventus. Un nuovo inizio, un’esplosione tecnica e mentale che ha sorpreso tutti, dentro e fuori dal campo.

Una clausola da 52 milioni… ormai alle spalle

Fino al 15 luglio, nel contratto di Kean era presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Una cifra che poteva far tremare i tifosi viola, ma che alla fine non ha mai davvero preoccupato. Diversi club si sono affacciati con qualche sondaggio – dal Napoli al Milan, passando per squadre della Premier League – ma nessuno ha concretamente affondato il colpo.

Forse per dubbi sulla sua continuità, forse perché non si aspettavano un rendimento così esplosivo. E mentre l’Europa osservava con curiosità, dalla Saudi Pro League sono arrivate proposte da capogiro: stipendi da top mondiale per portarlo via da Firenze.

Ma Kean ha detto no. Ha scelto il progetto, la crescita personale, e soprattutto un ambiente che lo ha aspettato e coccolato nel momento giusto. Un segnale chiaro e netto: vuole restare, vuole essere protagonista in Italia.

Kean stella viola: la mossa della Fiorentina

Oggi l’obiettivo della dirigenza viola è uno solo: prolungare e migliorare il contratto del suo numero 20. Il presidente Rocco Commisso non ha mai nascosto l’intenzione di valorizzare i propri gioielli, e con Kean si è già mosso. L’idea? Un accordo fino al 2030 con uno stipendio raddoppiato, che potrebbe superare i 4,5 milioni annui, come quello che fu destinato a Ribery nel 2019.

Il primo gol, anche se solo in amichevole contro la Primavera, è già arrivato. Il feeling con il nuovo tridente formato da Gudmundsson, Kean e Dzeko promette spettacolo. La trattativa con il procuratore Alessandro Lucci è in programma nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono ottime: il giocatore si sente al centro del progetto e vuole continuare il suo percorso a Firenze.

La rimozione (o il rialzo) della clausola rescissoria è parte del piano, per dare un messaggio chiaro: Moise Kean è un top player, e non più solo una scommessa. Questa volta sembra davvero tutto diverso. Niente voci di mercato destabilizzanti, nessuna fretta di cambiare aria.

Solo un ragazzo che ha deciso di prendersi ciò che in molti pensavano fosse perso per sempre: il suo tempo, la sua carriera, la sua rivincita. Ora la palla passa al club: saprà la Fiorentina accompagnarlo nel salto definitivo verso l’élite? O siamo solo all’inizio di qualcosa di ancora più grande?