Pio Esposito allo United: le notizie dall’Inghilterra e cosa risulta dall’Italia

Il Manchester United ci prova, l’Inter – per ora – resiste. Sul talento di Esposito si gioca una partita ancora aperta. Con un futuro che potrebbe prendere direzioni inaspettate

In Premier sono convinti, in Italia molto meno. Da settimane, e con insistenza crescente, dall’Inghilterra si moltiplicano le voci su un interessamento concreto del Manchester United per Francesco Pio Esposito.

Un nome che, a quelle latitudini, inizia a girare con una certa frequenza anche nei briefing di mercato, tanto da far parlare di un’offerta pronta a essere presentata all’Inter appena si aprirà ufficialmente la finestra estiva.

E il motivo è presto detto: Esposito ha convinto tutti. Nella sua stagione in prestito allo Spezia ha messo insieme 19 gol totali, playoff compresi, e ha trascinato i liguri quasi fino alla promozione in Serie A. Non solo numeri, ma movimenti, cattiveria, personalità. A 20 anni, e con un fisico che pare già da senior, l’attaccante classe 2005 ha lasciato il segno anche fuori dai confini italiani.

Secondo quanto riportato in Inghilterra da The Peoples Person e confermato da FCInterNews08, lo United sarebbe “seriamente interessato” al giocatore, al punto da essere già pronto a formulare una proposta formale. L’Inter, dal canto suo, prende atto dell’interesse ma – come ha fatto filtrare il club – non prenderà in considerazione offerte per il suo gioiello.

La posizione dell’Inter su Pio Esposito: parola d’ordine incedibile (o quasi)

Ma qual è, oggi, la posizione reale dell’Inter? A fare chiarezza ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha ricostruito con precisione il quadro dall’Italia: Francesco Pio Esposito è ritenuto incedibile. Nelle ultime settimane, racconta il giornalista, sono arrivate missioni esplorative da mezza Europa, comprese visite dirette del Manchester United sin da gennaio. Risultato? Sempre la stessa risposta: nessuna apertura.

Addirittura l’Atalanta aveva provato a inserirlo in uno scambio per Ademola Lookman, ma l’Inter ha alzato un muro. Così come ha fatto con il Napoli, che si era spinto a valutazioni da 30 milioni più bonus prima di virare altrove. A oggi, l’unica certezza sul futuro di Esposito è che, salvo scossoni, resterà a Milano.

L’intenzione del club nerazzurro di tenersi stretto Pio è stata confermata anche dal suo agente, Mario Giuffredi, a Radio CRC: “L’Inter è consapevole del valore di Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman, che all’Inter comunque non pesterebbe i piedi a Pio che ha caratteristiche. Non so cosa abbia in testa Chivu ma sono sicuro che gli darà spazio, poiché lo conosce benissimo”.

Eppure, nel calcio, si sa, non esistono dogmi eterni. Se lo United dovesse passare dalle intenzioni ai fatti, e soprattutto se sul tavolo finisse un’offerta da 60 o 70 milioni, allora anche il concetto di “incedibile” potrebbe diventare relativo. Impossibile? Ricordate sempre che due anni fa il club di Manchester ha preso un allora 20enne Hojlund dall’Atalanta per quasi 90 milioni…

Insomma, l’Inter vuole Esposito nel suo futuro, ma il futuro può cambiare in fretta se bussano dalla Premier con argomenti convincenti. Per ora resta tutto fermo, ma il nome gira, piace, intriga. E quando un ragazzo del 2005 fa discutere così tanto, è difficile che tutto si concluda con un nulla di fatto.