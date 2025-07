Donnarumma, la svolta sul futuro: il clamoroso intreccio con il Milan

Il portiere del Paris Saint Germain potrebbe vivere le ultime settimane in Francia: problema rinnovo, c’è ora una svolta che riguarda anche il Milan

Può un trionfo diventare anche un bivio? La risposta, sorprendentemente, è sì. Perché Gianluigi Donnarumma, dopo una stagione da protagonista assoluto tra i pali del Paris Saint-Germain, rischia davvero di lasciare la capitale francese. Eppure, solo qualche settimana fa, lo si celebrava come uno degli eroi della storica conquista della Champions League, primo trofeo europeo della storia per il club parigino.

Il portiere campano, classe 1999, ha disputato una stagione monumentale: Ligue 1, coppe nazionali, finale del Mondiale per Club persa contro il Chelsea, e soprattutto quella notte magica dell’Allianz Arena che ha consegnato il PSG alla leggenda. Ma proprio mentre Gigio si godeva una meritata vacanza, il suo futuro si è fatto sempre più nebuloso. Perché la gloria, a volte, non basta a mettere d’accordo tutte le parti in causa.

Contratto in scadenza nel 2026: ma l’accordo ancora non c’è

Il contratto di Donnarumma con il Paris Saint-Germain scade a giugno 2026. E, per ora, nessuna firma sul rinnovo. Nonostante la volontà, più volte ribadita pubblicamente, di restare a Parigi, la trattativa si trascina da mesi. A rallentare il tutto sono soprattutto le questioni economiche: in particolare, la parte variabile dell’ingaggio, tema su cui le posizioni restano distanti.

La situazione è delicata: da una parte c’è Donnarumma, che sente di meritare un contratto all’altezza della sua importanza nello spogliatoio; dall’altra, una società che – come evidenziato da La Gazzetta dello Sport – sta adottando una politica sempre più orientata verso la valorizzazione dei giovani talenti.

E nel mezzo c’è Luis Enrique, che non ha esitato a schierare il russo Safonov nei momenti delicati della stagione, lanciando un messaggio chiaro. Insomma, il PSG vuole trattenere Gigio, ma alle proprie condizioni. E il tempo per trovare un’intesa stringe.

Addio in vista? I nomi per il dopo-Donnarumma

Se nelle prossime settimane non si arriverà a un accordo, il divorzio potrebbe diventare una concreta possibilità. Nonostante manchino ancora due anni alla naturale scadenza del contratto, il club campione d’Europa non ha intenzione di arrivare a giugno 2026 con un portiere scontento o in scadenza.

Secondo fonti vicine alla società, il PSG starebbe già valutando dei sostituti. Il nome più caldo è quello di Lucas Chevalier, portiere classe 2001 del Lille. Un profilo giovane, affidabile e con ampi margini di crescita. Non è un caso che anche il Milan lo stia seguendo da tempo, nel caso in cui dovesse separarsi da Maignan.

Les Dogues, ovviamente, non hanno alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero, ma i parigini hanno argomenti forti, tra prestigio e budget. Oltre a Chevalier, rimane sullo sfondo anche l’idea di portieri esperti in cerca di un rilancio, ma lo scenario più probabile resta quello di un nuovo progetto tecnico tra i pali, più sostenibile e in linea con la linea verde del club.

E Donnarumma? Resta sospeso tra le sue dichiarazioni d’amore per la maglia e una dirigenza che, finora, ha risposto con il silenzio (e qualche apparente esitazione). Le prossime settimane diranno molto: il rinnovo è ancora possibile, ma servirà una svolta concreta. Perché i titoli contano, ma anche i contratti hanno il loro peso.

Chi ha vinto tutto a 26 anni, ha ancora molte pagine da scrivere nella propria carriera. Resteranno a Parigi?