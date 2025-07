Juve, ecco il centrocampista della Nazionale: Tudor ha il rinforzo richiesto

Arriva il centrocampista della Nazionale a rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor: ecco il rinforzo gradito al tecnico, costa 15 milioni

La Juventus sta provando a completare il centrocampo. La situazione relativa a Douglas Luiz è parzialmente rientrata: il centrocampista brasiliano ha disertato il raduno e probabilmente sarà multato ma si farà vivo all Continassa prossima settimana.

Una presenza solo di passaggio considerato come il brasiliano sia ai margini del progetto bianconero e praticamente in uscita. L’abbiamo visto anche al Mondiale per Club: è stato utilizzato con il contagocce, segnale evidente di come anche Tudor non creda nel calciatore. Un addio che non sarà semplice da consumare, considerato come vi siano difficoltà nel trovare un acquirente per il calciatore.

Il rischio minusvalenza, dopo una stagione da dimenticare dell’ex Aston Villa è altissimo e la Juve vorrebbe evitare ciò per non appesantire un bilancio che non è certo florido. Nel frattempo si lavora anche sul piano prettamente tecnico della vicenda. L’uscita di Douglas Luiz impone l’ingaggio di un altro centrocampista.

Non si può immaginare, infatti, il poter disputare una stagione con Locatelli, Thuram e McKennie unici disponibili, con lo statunitense che potrebbe anche andare via. Insomma, c’è necessità di rinforzi e la Juve sta provando ad individuare la soluzione giusta.

Juve, non solo Hjulmand: la Fiorentina “aiuta” i bianconeri

La priorità per la Juve è sempre Morten Hjulmand ma il pilastro e capitano dello Sporting Slibona non è certo semplice da portare a Torino. Il centrocampista, che pure indosserebbe volentieri la maglia della Juve, ha una clausola da 80 milioni di euro ed il club lusitano, che ha ceduto Gyokeres all’Arsenal, non ha bisogno di liquidità.

Ecco perché lo sconto è davvero piccolo, con i bianconeri che dovranno staccare un assegno da 50 milioni per portarlo a Torino. Da qui lo scandagliare con grande attenzione anche le alternative al centrocampista. La prima alternativa è Yves Bissouma del Tottenham.

Il centrocampista piace molto alla Continassa ma c’è un problema di non poco conto: il suo status da extracomunitario. Lo è anche Molina, sempre più vicino alla Juve e la dirigenza ne può ingaggiare solo uno. E così la virata sul piano C sembra quasi obbligatoria. Ed è la Fiorentina, in un certo senso, ad aiutare ancora la Juve.

Il nome nuovo è infatti Sofyan Amrabat, ex Verona e Fiorentina in Serie A ma con un passato anche al Manchester United. Nell’ultima stagione ha giocato al Fenerbahce che lo ha riscattato per 12 milioni di euro proprio dai viola. Centrocampista di rottura ma dinamico, Tudor sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Il club di Istanbul, da par suo, non chiuderebbe ad una cessione: servono però 15 milioni. Il vero problema è il suo ingaggio: il nazionale marocchino in Turchia percepisce 4 milioni a stagione, decisamente troppi per le casse bianconere. E come se non bastasse, sulle tracce del calciatore si è messo anche l’Atalanta che denaro in cassa ne ha eccome.