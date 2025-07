Wesley alla Roma, è tutto fatto: manca solo l’ok… del Milan

Wesley è pronto per vestire giallorosso, dopo un lungo inseguimento. Gasperini lo aspetta, la Roma ha già dato il via. Ma serve ancora un ok inatteso, che arriva direttamente da Milano

La trattativa va avanti da settimane, ma stavolta sembra davvero arrivata al traguardo. La Roma è sicura, convinta, anzi quasi impaziente: Wesley arriverà. Il terzino del Flamengo è stato a lungo osservato da diversi club europei, anche importanti, ma alla fine chi è rimasto in piedi è solo il club giallorosso. Un po’ perché gli altri si sono sfilati, un po’ perché Gasperini ha fatto di tutto per non farlo scappare. Lo ha chiesto, preteso, quasi imposto.

Il Manchester City lo ha seguito. La Juventus ha fatto qualche sondaggio. Anche il Milan ha chiesto informazioni. Poi però si sono tutti tirati indietro. Non la Roma. Gasperini, appena arrivato, ha puntato dritto su Wesley: classe 2003, profilo perfetto per il suo gioco, fondamentale per quello che ha in testa. E allora via, pressing sui Friedkin. L’ok è arrivato, con tanto di sacrificio economico.

Si parla di 30 milioni, forse qualcosa in più. Non poco per un difensore, ma tant’è. Per la Roma sarà l’operazione più onerosa dell’estate, e forse la più significativa. Un colpo che si aggiunge a quelli già messi in fila: El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi (praticamente chiuso). Ma Wesley ha un altro peso. Perché non è un nome messo lì per allungare la rosa. È il titolare del futuro. Quello che deve fare la differenza da subito.

Eppure, manca ancora qualcosa. Il Milan.

Wesley alla Roma quando Emerson Royal va al Flamengo: Milan arbitro dell’affare

Sembra assurdo, ma è così. L’ultimo ostacolo non è il Flamengo, non è il giocatore, non è la Roma. È Emerson Royal. O meglio: è il suo destino. Perché il Flamengo, prima di dare l’ok definitivo alla cessione di Wesley, vuole chiudere per il suo sostituto. E ha deciso che quel sostituto sarà proprio Emerson Royal, in uscita dal Milan dopo una stagione da dimenticare.

Arrivato dal Tottenham, accolto con aspettative e curriculum, si è trasformato in un clamoroso flop. Poche presenze, poi l’infortunio, poi la totale esclusione dai piani. Con Allegri non ci sarà spazio, e il club ha urgenza di piazzarlo per evitare minusvalenze. Ci aveva provato il Besiktas, ma l’operazione è saltata. A quel punto si è inserito il Flamengo.

L’idea è chiara: 10-12 milioni per Emerson, offerta su cui le parti stanno discutendo. Se si chiude, Wesley è libero. La Roma ha già fatto tutto. Aspetta solo quel sì, che arriva da Milano ma sblocca tutto a Rio. E poi a Trigoria.

Gasperini è in attesa. La Roma anche. Tutto pronto, tutto definito, manca solo un’ultima spinta. Dopo settimane di attese, incastri e trattative a più voci, la porta è lì. Serve solo qualcuno che la apra.